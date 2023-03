Il Valore dell’Acqua presso l’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania

Comprendere l’utilizzo corretto delle risorse idriche in ambito agricolo, civile e non solo. Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Acqua indetta dall’Onu, l’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania stamattina ha ospitato l’evento “Il Valore dell’Acqua”.

Un incontro organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania (Di3A), il Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria – CSEI Catania, l’Assessorato all’Agricoltura e l’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana.

“L’importanza della sostenibilità sull’uso dell’acqua è fondamentale nei nostri percorsi di studi- spiega la dirigente prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco – bisogna evitare gli sprechi e ottimizzare le risorse idriche in ogni aspetto della nostra vita. Parliamo di un bene prezioso ed essenziale per la sopravvivenza dell’intera umanità. Oggi abbiamo invitato esperti di ogni settore proprio perché occorrono strategie mirate e collaborazioni a 360° sull’uso corretto dell’acqua. Capire cosa ci sia dietro alla fruizione di quella potabile è una presa di coscienza rispetto al consumo di una risorsa sempre più preziosa, che, addirittura in alcune parti del mondo, è rara”.

Al tavolo della conferenza sono stati registrati i vari interventi dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Regione Siciliana l’On. Luca Sammartino, della dott.ssa Sonia Berretta del Genio Civile di Catania (che ha affrontato il tema “Derivazione acque superficiali e sotterranee: la funzione del genio civile”), della dott.ssa Simona Consoli dell’ Università di Catania ( per lei “Risparmio idrico: una necessità”), della dott.ssa Alessandra Gentile dell’Università di Catania su “Acqua e agricoltura”, del dottor Giuseppe Luigi Cirelli dell’Università di Catania su “Come ridurre la nostra impronta idrica: le attività del progetto TRESOR” e della dott.ssa Margherita Ferrante dell’ Università di Catania su come “Liberare l’acqua dalla plastica”.

A coordinare i vari interventi e ad introdurre gli ospiti, il Presidente CSEI Catania Prof. Salvatore Barbagallo. Pieno il coinvolgimento degli studenti, di studiosi ed esperti chiamati a riflettere sulla valenza ecologica, socio-economica e culturale dell’acqua.

“La nostra terra- spiegherà nel corso del suo intervento l’Assessore regionale dell’Agricoltura on. Luca Sammartino– crea grandi eccellenze nel mercato del lavoro e nella filiera agricola. Dare opportunità di crescita professionale in Sicilia è fondamentale ma per farlo serve costruire una rete di conoscenza. Sinergie per competere nel mercato del lavoro- prosegue l’on. Sammartino- oggi non ci può essere spazio per l’improvvisazione perchè i competitor mondiali portano avanti la ricerca e l’innovazione; noi non dobbiamo essere da meno”.

Com. Stam. + foto