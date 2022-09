Il XXXIV Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy presenta le “sue” strade

Sino al 10 settembre sarà possibile aderire alla iconica sfida proposta da Aci Livorno Sport, un rally tra i più attesi a livello continentale ed intanto vale la pena andare a conoscere nel dettaglio gli scenari delle sfide.

Come al solito saranno tre giorni di sfide tra rallye e “Graffiti”, la gara riservata alla regolarità. Già superato ampiamente il tetto delle “tre cifre” di iscrizioni, conferma dell’apprezzamento di un evento unico.

Scorrono velocemente, i giorni che separano dal prendere il via il XXXIV Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma dal 22 al 24 settembre. Presso ACI Livorno Sport- organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno –è tutto pronto per dare continuità alla bellezza delle sfide che il rallye isolano ha sempre espresso e con le iscrizioni che stanno per arrivare al capolinea del 10 settembre, esse sono già arrivate in numero considerevole, superando ampiamente le 100 unità, ed altre si attendono in questi giorni, facendo presagire un’altra edizione di grande effetto.

Sfide che si svolgono, anno dopo anno, sulle strade che hanno fatto dell’evento una ricchezza del motorsport internazionale, quelle che hanno decretato il rallye elbano un appuntamento irrinunciabile per molti, da chi corre, all’addetto ai lavori, all’appassionato.

Sarà l’ottava prova del cammino 2022 del FIA European Historic Rally Championship e settimo degli otto appuntamenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Altre validità, oramai “di tradizione” sono quelle per il Memory Fornaca, per il Trofeo A112 Abarth e per la Michelin Historic Rally Cup. Ad essi, XXXIV edizione del Rallye Elba Graffiti per la “Regolarità a media” e la IX Regularity Sport, per la “regolarità sport”.

Per la sola “regolarità a media” si è aggiunto quest’anno la titolazione per il NORTH-CENTER HRR SLAM di cui fanno parte anche la Coppa Liburna e la Coppa Attilio Bettega.

L’appuntamento, come consuetudine, ha la doppia valenza di dare grande impulso allo sport dell’automobile e di favorire l’allunga­mento della stagione turistica alle piacevoli giornate settembrine, quelle che avviano l’autunno, unendo le bellezze del territorio al vero e proprio profumo di storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. Di quanto sopra ne è l’esempio più immediato, il dato di “incoming” dello scorso anno riferito all’evento Rallye Elba Storico: ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e di oltre 8000 unità circa fu il movimento registrato dei presenti con vari ruoli.

E proprio per dare forza a questa doppia particolarità ecco che anche il percorso del 2022 si presenta con alcuni ritocchi del tracciato e degli orari, proprio per far vivere sensazioni forti in gara e per far apprezzare a tutti, al meglio, l’isola e le sue bellezze, quando liberi da impegni sportivi.

UN PERCORSO DISEGNATO DALLA TRADIZIONE

Un look rinnovato ma non troppo, quello che viene proposto ai concorrenti per l’edizione di quest’anno, che saprà nuovamente trasmettere sensazioni forti, una sfida appassionante, divertente e soprattutto tecnica.

Sono dieci, le prove speciali spalmate su tre giorni gara, con la prima tappa che interesserà principalmente la parte centro occidentale dell’isola mentre la seconda si avrà nella parte orientale. La distanza totale del rallye sarà di 448,690 chilometri, dei quali 135,250 di sfide con il cronometro.

Le sfide eccole descritte, con anche gli orari di gara:

Prova Speciale N. 1 – “CAPOLIVERI” (KM. 7,240)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22.09.2022 ore 09.50

Prova Speciale N. 6/8 – ” INNAMORATA” (KM. 6,630)

Passaggio teorico 1° concorrente: 24.09.2022 ore 14.00

Per il tredicesimo anno consecutivo Capoliveri ospita una Prova Speciale “cittadina” in notturna, grazie alla preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di appassionati.

La partenza della PS 1 è in via Mellini, e dopo aver attraversato il centro storico sfiorando la piazza principale di Capoliveri, percorre le anguste vie del paese con bruschi saliscendi e curve “cieche” non prive di insidie al bordo della strada, dove il minimo errore di guida può costare caro per il prosieguo della gara.

La PS 6/8 viene corsa invece due giorni dopo in orario diurno ed ha in comune oltre il 90% del tracciato con la PS 1, partendo da Viale Italia.

Uscendo da Capoliveri, in entrambi i tracciati, i piloti scenderanno verso le frazioni di Morcone, Pareti ed Innamorata, per terminare il proprio corso poi alle pendici del Monte Calamita.

Queste prove speciali sono estremamente tecniche e con un elevato grado di difficoltà ed il fondo costantemente disomogeneo e soggetto a cambi di inclinazione. Inoltre, i tratti urbani non consentono alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la fatica.

Prova Speciale 2/4 – “MONUMENTO” (KM. 12,520)

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9/2022 ore 09.55 e 13.55

La classica iconica prova del “Monumento”, che ha davvero fatto la storia del Rallye, torna ad essere percorsa partendo stavolta dall’abitato di Norsi verso Filetto-Bonalaccia, come non succedeva già ormai da diverse edizioni.

Una prova che vede i suoi primi chilometri senza particolari dislivelli altimetrici ma con una serie continua di curve abbastanza lente che spezzano il ritmo, fino ad incontrare l’abitato di Lacona, dove la strada si “sporca” leggermente ed il pilota deve cambiare completamente l’approccio di guida trovandosi ad affrontare alcuni cambi di direzione repentini. Uscendo da Lacona, la prova ritorna sulla “Provinciale” dove una salita abbastanza veloce favorirà i motori più potenti, perlomeno fino allo scollinamento. Gli ultimi 3 chilometri di prova sono in discesa su un buon asfalto.Punti di attrazione particolari per gli appassionati sono le curve dell’abitato di Lacona e il bivio dei Golfi.

Prova Speciale 3 “COLLE PALOMBAIA” (km. 16,310)

Passaggio teorico 1° concorrente: 24/9/2022 ore 10.30

Prova Speciale 5 “DUE MARI” (km. 22,340)

Passaggio teorico 1° concorrente: 24/9/2022 ore 14.30

Aci Livorno Sport quest’anno ripropone le Prove del Monte Perone in direzione da sud a nord. Le due prove hanno in comune il tratto centrale, quello più “tosto”, tra il bivio dell’Accolta e l’abitato di Poggio: quasi 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà in gara. Il percorso è molto selettivo e complesso, con salite e discese, fondo impegnativo che cambia di continuo, tornanti, c’è veramente di tutto.

La prova “Colle Palombaia”, che prende il nome dalla località dove è situato lo start, è una delle novità 2022 avendo i primi 2-3 chilometri inediti per il Rallye Elba Storico, un tratto di strada in leggera salita che arriva all’abitato di San Piero in Campo dove la prova si riallaccia a percorsi già collaudati nelle varie edizioni della competizione e prosegue poi fino al bivio dell’Accolta, uno dei punti più popolari e frequentati dagli appassionati, luogo di incontro con il tracciato della prova “Due Mari”. Quest’ultima Prova, nei primi 2 chilometri circa, affronta una serie di tornanti prima di attraversare l’abitato di Sant’Ilario. Due partenze diverse ma anche due località di arrivo differenti, visto che la “Colle Palombaia” finisce un chilometro circa prima del bivio di Lavacchio, passando dal centro di Poggio e soprattutto dal doppio tornante di “Publius”, altro ottimo punto di attrazione per gli appassionati, mentre la “Due Mari”, dopo aver affrontato la Strada Provinciale della “Civillina”, finisce in località Buonconsiglio.

La parte più impegnativa del percorso si sviluppa in alcuni tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra curve e tornanti in mezzo ad una fitta vegetazione.

Prova Speciale N. 7 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,940)

Passaggio teorico 1° concorrente: 24.09.2022 ore 10.40

Prova Speciale N. 9 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,680)

Passaggio teorico 1° concorrente: 24.09.2022 ore 14.50

Prova Speciale N. 10 – “BAGNAIA-CAVO” (KM. 18,440)

Passaggio teorico 1° concorrente: 24.09.2022 ore 15.08

La Prova Speciale più lunga della gara, con partenza da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia. Dopo quasi ben 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo, è ormai appuntamento fisso nel palinsesto della manifestazione dal 2018. Il percorso è ricavato dall’unione di tre prove storiche, “Volterraio”, “Falconaia” e “Parata”, e la sua realizzazione è stata resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali visto l’impatto importante sul territorio.

Dal punto di vista tecnico si propone come una prova speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture, proprio per le caratteristiche intrinseche di questa strada a dir poco meravigliosa.

I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio alla chiesa di San Pietro a Rio Elba, solo per citarne alcuni. In questa Prova il “pilota” fa veramente la differenza.

LA SEDE CONFERMATA A CAPOLIVERI

Capoliveri rimarrà la sede della competizione, con il quartier generale ubicato sempre nell’esclusivo contesto dell’Hotel Elba international, con anche la partenza e l’arrivo in centro del paese. La grande novità di questa edizione sarà il Parco di Assistenza previsto per la prima volta a Rio nell’Elba, iniziativa fortemente voluta dal Comune di Rio. Si dislocherà sulla S.P. 33, tra la località Padreterno e la chiesa di San Pietro ed alcuni spazi limitrofi, ed è stato possibile realizzarlo grazie al forte interessamento della municipalità e degli appassionati locali, come un luogo da poter vivere il rallye assaporando la magia del territorio, girando nel parco fino agli storici lavatoi e ai musei delle miniere.

Aci Livorno Sport comunica che la gara, in quanto avrà il suo svolgimento dal 22 al 24 settembre (giovedì, venerdì e sabato), NON È CONCOMITANTE CON LA GIORNATA DI VOTO prevista per domenica 25 settembre.

PER QUESTO SI COMUNICA CHE L’EVENTO AVRÀ IL SUO REGOLARE SVOLGIMENTO.

L’organizzazione chiede agli interessati, a qualsiasi titolo, alla competizione ritenere valide ESCLUSIVAMENTE le notizie fornite dall’organizzazione mediante i propri canali ufficiali.

IL PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 21 settembre 2022

09:00-19:00 (Ogni concorrente su appuntamento) Registrazione per le ricognizioni – Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri documenti – Distribuzione di Trackers GPS per ricognizioni e gara – Controllo auto da ricognizione (Centro Accrediti Capoliveri, Località Aia di Chelino)

15:00-22:00: Ricognizioni (prima parte)

Giovedì 22 settembre 2022

09:00-11:00 Registrazione per le ricognizioni – Distribuzione di Road Book, mappe del percorso e altri documenti – Distribuzione di Trackers GPS per ricognizioni e gara – Controllo auto da ricognizione (Centro Accrediti Capoliveri, Località Aia di Chelino)

15:00-22:00: Ricognizioni (prima parte)

09:00-16:00 : Verifiche tecniche e punzonatura pneumatici (Capoliveri, Località Aia di Chelino)

19:00 : Ingresso vetture nel parco partenza

19:30 : Cerimoniale di partenza

20:00: Partenza (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

21:20 : PS “Capoliveri” (Km 7,24)

21:35: Ingresso Riordinamento 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

Venerdì 23 settembre 2022

08:10: Uscita Riordinamento 1 (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

10:10 : orario presunto partenza IX Historic Regularity Sport – XXXIV Elba Graffiti

17:05 : Arrivo prima tappa ingresso in parco chiuso (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

19:00 : Pubblicazione ordine di partenza 2° tappa

Sabato 24 settembre 2022 / Saturday 24 september 2022

8:30 : Partenza 2° tappa (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

16:20 : Arrivo 2° tappa – Premiazione (Capoliveri, Piazzale di viale Australia)

18:00 : Pubblicazione delle classifiche finali ufficiali.

