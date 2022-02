Illuminazione a Boccadifalco, AMG Energia: guasto gestito come priorità Intervento immediato a conclusione dei lavori in corso da parte di AMAP

AMG Energia ha già predisposto un intervento immediato di ripristino degli impianti di pubblica illuminazione della zona di Boccadifalco, che verrà avviato non appena verranno ultimati i lavori in corso da parte di AMAP per risolvere il problema che ha causato il disservizio. Lo precisa AMG Energia a proposito della nota diramata dalla consigliera comunale Amella su Boccadifalco.

La società sin da quando è stato rilevato il guasto ha gestito il problema come priorità, con immediate attività tampone e verifiche costanti: il guasto riguarda soltanto uno dei due circuiti che alimentano gli impianti della zona Pietro Micca-San Martino in modo da rendere possibile il funzionamento a punti luce alternati ad eccezione, però, di alcune strade dove i centri luminosi sono collegati soltanto alla linea di alimentazione per adesso guasta. Il disservizio è stato provocato dalla perdita di una fognatura, che ha allagato un pozzetto dell’impianto di illuminazione. L’intervento di AMAP, con cui AMG Energia è in costante contatto, è tuttora in corso e dovrebbe concludersi domani. Terminata questa riparazione, immediatamente AMG Energia avvierà le proprie attività.

Com. Stam.