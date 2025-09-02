Illuminazione di via Girolamo Grimaldi e traverse, AMG Energia: impianti obsoleti, manutenzioni costanti ma ormai non risolutive e di breve durata

Impianti di illuminazione vetusti, realizzati più di cinquant’anni fa che hanno terminato la “vita tecnica utile”, in cui gli interventi di manutenzione, che sono costanti, si rivelano non risolutivi e breve durata.

E’ la situazione degli impianti di illuminazione delle vie Girolamo Grimaldi, Antonio Pizan, Agostino del Pozzo, Martino Dati, Giovanni da Sanremo, Vicinale Carmine e Antonio Vian. AMG Energia risponde alla nota del consigliere della II circoscrizione, Giuseppe Guaresi che parla di “vie al buio da dieci giorni” per una “disfunzione tecnica” e chiede un “intervento immediato e definitivo”.

Più che di “disfunzione tecnica” per i vecchi impianti di pubblica illuminazione di questa zona (impianti e relativa cabina di alimentazione denominata “Acqua dei Corsari”) bisogna parlare di infrastrutture ormai obsolete, che hanno definitivamente concluso la vita tecnica utile, avendo di gran lunga superato il termine, fissato dalla normativa vigente, che è di trent’anni. Per questa ragione sono infrastrutture estremamente fragili e soggette a ripetuti guasti. AMG Energia ha effettuato continui interventi, che purtroppo si rivelano non risolutivi e di breve durata a causa della vetustà degli impianti. Già stasera verrà effettuata nuova attività.

Per quanto riguarda la richiesta di un “intervento immediato e definitivo”, la società ricorda, infine, che il Comune di Palermo, proprietario degli impianti di illuminazione cittadini, ha già affidato i lavori per la riqualificazione di queste infrastrutture nell’ambito del progetto per il rinnovo dell’illuminazione della Costa Sud. Si tratta di lavori che saranno gestiti direttamente dagli uffici tecnici comunali.

