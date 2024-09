Illuminazione, guasto in via Marchese di Villabianca e traverse: AMG Energia d’intesa col Comune avvia intervento straordinario

Un intervento urgente di manutenzione straordinaria per ripristinare l’impianto di illuminazione di via Marchese di Villabianca e traverse. Lo ha avviato oggi AMG Energia d’intesa con l’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo per sostituire circa 90 metri di cavo di media tensione interrato (circuito “de Cosmi/Villabianca 2”, alimentato da cabina “Sampolo”), ormai fatiscente e privo delle condizioni per funzionare in sicurezza.

L’impianto di illuminazione della zona è stato realizzato negli anni Sessanta e da diverse settimane è costantemente interessato da guasti di grave entità. I ripetuti tentativi di riparazione eseguiti in manutenzione ordinaria dagli operatori di AMG Energia non hanno avuto esito positivo e la società, per ragioni di sicurezza, ha dovuto disattivare il circuito in cui è presente il tratto di cavo vetusto e ormai privo delle condizioni di sicurezza, spegnendo 80 punti luce. Il funzionamento degli impianti, laddove possibile, è stato garantito a punti luce alternati: la particolare struttura “ad anello” del circuito ha impedito, però, l’esecuzione di interventi tampone di riduzione del guasto.

“L’impianto di illuminazione è tra i più datati della città – spiega il presidente di AMG Energia Francesco Scoma – É tra le infrastrutture che hanno criticità note e che per questa ragione vengono costantemente monitorate dai tecnici”. Oggi gli operatori di AMG Energia hanno avviato l’intervento straordinario urgente con l’apertura degli scavi in sede stradale e sul marciapiede dove è stato intercettato il tratto in disservizio e cioè in via Marchese di Villabianca ad angolo con via de Cosmi; a seguire si scaverà anche in via Marchese di Villabianca ad angolo con via Tommaso Gargallo. Si procederà con la sostituzione del cavo e la realizzazione dei collegamenti elettrici per riattivare i punti luce.

Foto: illuminazione, lo scavo in via Marchese di Villabianca ad angolo con via de Cosmi