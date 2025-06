Illuminazione, guasto ingente in cabina “Fiera1”: spenti 320 punti luce, necessario intervento di manutenzione straordinaria

Gli impianti di illuminazione della vasta zona compresa tra le vie Imperatore Federico, Sampolo, Ammiraglio Rizzo, Ruggero Marturano, Montepellegrino, Cirrincione, Ferri e piazza Generale Cascino rimangono in funzione in modo parziale, a punti luce alternati, a causa di un guasto di ingente entità per la cui risoluzione va eseguito un intervento di manutenzione straordinaria.

Il guasto è stato rilevato dagli operatori di AMG Energia nella cabina di pubblica illuminazione denominata “Fiera 1” durante le normali attività di verifica, effettuate costantemente sugli impianti. Ha causato, in un primo momento, il completo spegnimento della cabina che gli operatori della società partecipata, con un intervento già eseguito in emergenza, sono riusciti a far ripartire; rimangono spenti, comunque, 4 circuiti di media tensione, per un totale di 320 punti luce (circuito Imperatore Federico/Sampolo1, circuito Rizzo/Gulì/Marturano2, circuito Montepellegrino1, circuito Cascino/Cirrincione/Ferri1). Il funzionamento degli impianti di illuminazione, pertanto, viene garantito, laddove possibile, a punti luce alternati.

Il guasto ha messo fuori uso dispositivi ormai vetusti e non più riparabili di cabina “Fiera 1”, che dovranno essere sostituiti con un intervento di manutenzione straordinaria, a carico autorizzativo e finanziario dell’ente proprietario, il Comune di Palermo, come previsto dal vigente contratto di servizio. AMG Energia ha informato del problema gli uffici tecnici comunali, da cui si attende l’autorizzazione per l’avvio dell’attività straordinaria.

La cabina e gli impianti di questa vasta zona sono tra le infrastrutture di illuminazione più datate della città: hanno ormai completato il ciclo di “vita tecnica utile” (fissato dalla normativa vigente in trent’anni) e di conseguenza sono più soggette a guasti, che possono verificarsi con maggiore frequenza e possono essere anche di ingente entità, mentre le riparazioni spesso non risultano risolutive. Presentano, infine, difficoltà nel reperimento di componenti e pezzi di ricambio che, a causa dell’età avanzata e dell’evoluzione tecnologica, vanno fuori produzione.

Foto: l’interno della cabina di pubblica illuminazione “Fiera1”

