Illuminazione pubblica. Al via i lavori sulla SP21, la principale via d’accesso a Marsala dall’Aeroporto “V. Florio”.

Un intervento strategico realizzato grazie alla sinergia tra il Comune di Marsala e il Libero Consorzio Comunale di Trapani

Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale 21, nel tratto compreso tra la rotonda che conduce all’Aeroporto “Vincenzo Florio” e la Cantina Birgi, in prossimità della stazione ferroviaria Mozia-Birgi. Si tratta di un asse viario nevralgico per Marsala: non solo molto frequentato dai cittadini, ma anche da turisti, rappresentando di fatto la porta principale d’ingresso alla città anche per chi arriva in aereo. Un tratto finora privo di illuminazione pubblica, con gravi criticità in termini di sicurezza stradale e visibilità, specialmente nelle ore serali. “L’intervento, affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ivan Gerardi, è il risultato concreto di un lavoro portato avanti con determinazione dalla nostra Amministrazione. Un progetto a lungo atteso, che restituisce decoro e sicurezza a un’arteria strategica per il nostro territorio, oltre a offrire una migliore accoglienza a chi arriva nella nostra città. Un’infrastruttura tanto attesa quanto necessaria, che segna un altro passo avanti verso una Marsala più moderna, sicura e accogliente”.

L’opera, il cui costo complessivo ammonta a 250 mila euro, è stata finanziata con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani, grazie a un Accordo di Collaborazione sottoscritto con il Comune di Marsala. Pur essendo il Comune la stazione appaltante, l’Amministrazione Grillo ha saputo intercettare le risorse disponibili nell’ambito dell’atto d’indirizzo approvato dall’Assemblea dei Sindaci, relativo alla manutenzione straordinaria della viabilità provinciale. Il progetto, redatto dal settore Lavori Pubblici, diretto dall’ing. Rosa Gandolfo, prevede l’installazione di nuovi pali per l’illuminazione, l’interramento dei cavi e la fornitura di lampade a led di ultima generazione, in linea con i criteri di efficienza energetica e sostenibilità.

