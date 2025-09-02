Illuminazione via Altofonte e Palmerino, AMG Energia: lampade fuori produzione, si valuta soluzione con intervento straordinario

AMG Energia e l’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo stanno lavorando in sinergia per trovare una soluzione al problema della mancanza di materiali compatibili per sostituire le lampade a vapori di mercurio esauste nella zona di via Altofonte e di via Palmerino.

Lo conferma AMG Energia che rassicura il consigliere Salvatore Imperiale, presidente della IV commissione consiliare. Il problema riguarda singoli punti luce di alcune zone della città, come quella di via Altofonte, di via San Francesco di Sales, di Borgo Molara, la parte alta di via Palmerino, via Olio di Lino, dove si trovano alcuni degli impianti più datati della città che sono equipaggiati con lampade a vapori di mercurio: si tratta di apparecchiature ormai da tempo fuori produzione e in sostituzione delle quali non sono più disponibili sul mercato neppure materiali compatibili.

AMG Energia e Ufficio Pubblica Illuminazione stanno valutando una soluzione percorribile per risolvere il problema con un intervento di manutenzione straordinaria.

Com Stam.