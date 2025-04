illycaffè e l’Arma dei Carabinieri insieme per prevenire e combattere il fenomeno delle truffe a Trieste

Trieste – illycaffè e l’Arma dei Carabinieri hanno avviato una collaborazione volta a prevenire e combattere il fenomeno delle truffe nella provincia di Trieste. Un’iniziativa importante che ha l’obiettivo di proteggere i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, dai raggiri di malintenzionati pronti a sfruttare la loro buona fede, andando a fare prevenzione nei loro luoghi di incontro quotidiani.

Questa sinergia inedita, esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato, è parte di un sistema integrato dove tutte le Istituzioni operano fianco a fianco per garantire benessere e sicurezza alla comunità. Il progetto vedrà unite le rispettive competenze in una operazione di sensibilizzazione che sfrutterà la presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la forte vicinanza di illycaffè alle comunità locali, attraverso i suoi numerosi punti vendita e la sua rete di partner.

In particolare, da oggi, prende il via una campagna informativa, sostenuta da illycaffè, che si svilupperà per i prossimi mesi in circa 200 pubblici esercizi di Trieste e provincia che servono illy. Gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa esporranno all’interno del loro punto vendita delle locandine che illustrano le regole da seguire per difendersi dalle truffe e i numeri da chiamare in caso di dubbi o necessità. Ai clienti, inoltre, insieme allo scontrino verrà consegnato un volantino, che potranno portare via, contenente le stesse informazioni sia stampate che scaricabili dal QRcode.

La scelta della location, la sala conferenze della illycaffè, sottolinea il forte legame tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità triestina. Un marchio ben noto ai cittadini diventa così palcoscenico per un importante momento di informazione e di educazione alla legalità, nonché megafono per diffondere un messaggio fondamentale: la lotta alle truffe agli anziani è un impegno di tutta la collettività.

Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè ha dichiarato “Credo che le aziende debbano avere un ruolo sociale e assumersi la responsabilità di contribuire al benessere delle comunità in cui operano. Per questo supportiamo con entusiasmo il progetto dell’Arma dei Carabinieri.

Coinvolgere i nostri esercenti per amplificare un messaggio in difesa dei cittadini è per noi un progetto di grande rilevanza. La prevenzione e la collaborazione sono elementi chiave per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti e questa iniziativa è un ulteriore passo verso il rafforzamento di quella rete di supporto in grado di aiutare le persone a difendersi dai raggiri”.

Gen. B. Gabriele Vitagliano, Comandante Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia ha sottolineato: “La sinergia con un’azienda prestigiosa come illycaffè rappresenta un valore aggiunto per raggiungere un numero sempre maggiore di persone e fornire loro gli strumenti necessari per difendersi da malintenzionati senza scrupoli. Solo attraverso una forte cooperazione tra Istituzioni e società civile si riesce a contrastare efficacemente questo fenomeno, soprattutto attraverso la prevenzione. Siamo convinti che una sempre maggiore consapevolezza e una efficace collaborazione dei cittadini, consenta di contrastare con più incisività questa fattispecie criminale.”

Col. Gianluca Migliozzi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trieste ha precisato che: “la missione dell’Arma è da sempre incentrata sul legame con il territorio e con le popolazioni del posto. Una relazione che si esprime in

solidarietà, passione, dedizione e partecipazione alla vita delle comunità con umanità e autorevolezza, svolgendo una funzione di “rassicurazione sociale”. Nello specifico, i Carabinieri di Trieste sono impegnati, da mesi, a rivolgere particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, avvertendo l’esigenza di assumere efficaci iniziative a loro tutela, con significativo riguardo al fenomeno delle truffe. Si tratta, infatti, di reati che, oltre a causare un danno patrimoniale più o meno rilevante alle vittime, incidono direttamente anche sulla loro sfera psicologica, provocando reazioni emotive di difficile gestione. Per tale motivo, la sensibilità dimostrata da illycaffè nel supportare le iniziative dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe è un importante volano per la loro prevenzione”.

Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate le modalità più frequentemente utilizzate per raggirare le vittime. L’obiettivo primario è quello di fornire strumenti concreti e utili informazioni per evitare di cadere vittima di raggiri sempre più sofisticati e sensibilizzare la popolazione sui rischi concreti, fornendo consigli pratici per difendersi. I Carabinieri hanno spiegato come riconoscere i segnali d’allarme, come comportarsi in caso di contatto sospetto e l’importanza di denunciare tempestivamente qualsiasi tentativo o truffa subita.

Al termine della presentazione della progettualità, il Gen. C.A. Michele Ladislao, Ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e il Gen. B. Gabriele Vitagliano, Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, hanno consegnato alla Dottoressa Cristina SCOCCHIA, Amministratore delegato di illycaffè, la tessera di socio benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri quale tangibile riconoscimento per l’incondizionato supporto fornito ai militari dell’Arma e all’Associazione.

Un utile strumento di consultazione che riassume le cosiddette “buone prassi” per difendersi dal fenomeno delle truffe è disponile alla pagina tematica del sito dell’Arma: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/contro-le-truffe