Concluso l’incontro tra le OO.SS. ed ILVA in Amministrazione Straordinaria per entrare nel merito dei Flexible Benefit per l’anno 2021 e per discutere la proposta del Piano Formativo per circa 1550 lavoratori di Taranto.

Il primo punto riguarda, così come per il 2019 e per il 2020, che a partire dal 01/06/2021 saranno pubblicati sul portale di ciascun lavoratore di ILVA in A.S., 20 buoni da € 10 cadauno, per un totale di € 200, da utilizzare presso tutte le aziende con le quali sono state stipulate le convenzioni.

Tali buoni saranno spendibili a partire dal 01/06/2021 al 31/05/2022.

ILVA in A.S. segnala che per l’anno 2000, circa 80 lavoratori non hanno scaricato o utilizzato ancora i buoni e altri 233 li hanno utilizzati soltanto parzialmente, ricordiamo pertanto che i suddetti sono scaricabili entro il 31 maggio 2021 e spendibili entro il 30 giugno 2021.

Al fine di evitare di perdere qualsiasi diritto di utilizzo, sì sollecitano i lavoratori nel provvedere tempestivamente, non essendo gli stessi cumulativi e rinnovabili.

Inoltre, il lavoratore che volesse destinare l’importo a fondi complementari o fondi di tipo salutistico (es. Metasalute) dovrà farne esplicita richiesta all’ILVA in A.S. entro e non oltre il 15 maggio 2021.

Categorie Attuali Nuovi livelli dal 01/06/2021 1 – 2 D1 3 D2 3s C1 4 C2 5 C3 5s B1 6 B2 7 B3 8 A1

Una piccola parentesi si è aperta in merito all’adeguamento degli inquadramenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Metalmeccanici che prevede, a partire dal 01/06/2021, l’inquadramento di tutti i lavoratori secondo la tabella riportata a lato.

Per quanto concerne l’integrazione al 70% della cassa integrativa guadagni ordinaria, in attesa della firma del nuovo decreto a partire dalle competenze del mese di maggio 2021, quindi sul cedolino del 12/06/2021, i lavoratori troveranno l’integrazione delle spettanze relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2021 e, per chi ne avesse fatta richiesta, saranno trattenuti in un’unica soluzione, gli anticipi corrisposti precedentemente.

Per il Piano Formativo proposto, si provvederà con corsi di formazione a distanza, della durata di 24 ore, rivolta all’intera platea di 1550 lavoratori dell’ILVA in A.S. e tali ore saranno interamente retribuite, previo svolgimento dei corsi e consegna dei moduli di partecipazione.

La formazione sarà erogata in digitale e all’uopo sarà consegnato a ciascun lavoratore, un tablet e una SIM, in forma di comodato d’uso gratuito, che saranno utilizzati anche in avvenire per ulteriori corsi.

La consegna avverrà presso 5 sedi indicate successivamente secondo l’iter stabilito nell’allegato del Piano Formativo e le date per la consegna del tablet e per l’avvio dei corsi formativi, sarà comunicata successivamente, anche se si stima il tutto possa avviarsi entro la metà del mese di giugno 2021 e concludersi presumibilmente entro 5 settimane.

Per qualsiasi informazione la UGL è a completa disposizione per fornire chiarimenti e/o informazione in merito.

Una piccola parentesi è stata aperta in merito alla somministrazione dei vaccini, per i quali Ilva in A.S., su indicazione di Confindustria, ha espresso la propria disponibilità ma è in attesa di conoscere le tempistiche, le reali possibilità di somministrazione e le modalità con le quali sarà condotto lo stesso piano vaccinale.

In merito al piano formativo, per come richiesto dalla UGL Chimici, seppur le linee guida siano le stesse, verrà effettuato un incontro nei prossimi giorni, con le segreterie di competenza.

