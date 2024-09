Immensa Benedetta Altezza: nuova campionessa mondiale senior

Ma un grande applauso anche all’altra azzurra Gioia Fiori che, rientrata da un importante infortunio, mette al collo la medaglia d’argento.

Infine l’Italia si distingue anche nella categoria maschile del Singolo con Alessandro Liberatore che si piazza in testa alla classifica provvisoria al termine dello Short. Oggi, sabato 14 settembre, alle 22.10 in pista la top ten dei Senior men.

Ci crede fino all’ultimo la campionessa italiana Benedetta Altezza e con la sua “Maria Callas” lascia tutti a bocca aperta; punteggio 198.14. L’atleta napoletana ai mondiali 2023 in Colombia aveva chiuso al sesto posto. Alle sue spalle rientra dopo un lungo stop la 19enne Gioia Fiori (179.31), infine chiude la classifica la spagnola Elna Francés Marìn con 165.25. L’azzurra Micol Zangoli si ferma quinta.

“Questo era il mio sogno nel cassetto da quando ho iniziato a pattinare e l’ho finalmente realizzato – spiega Benedetta Altezza, 18enne di Napoli – Avevo delle avversarie forti, un piccolo errore nel libero avrebbe in effetti potuto cambiare la classifica. Avevo comunque un po’ di vantaggio; ho pensato di fare bene e di lasciarmi trasportare dal calore del pubblico. Qui avevo a sostenermi le compagne di squadra e la famiglia che ringrazio per il supporto e l’amore. Dedico questa medaglia d’oro ai miei allenatori che mi hanno spronata a sognare in grande”.

“Rispetto allo Short sono riuscita a salire di una posizione – racconta la romana Gioia Fiori, oro mondiale 2022 e bronzo 2023 Junior – È stato un anno complicato, non ho potuto partecipare al campionato italiano a causa di un infortunio alla caviglia sinistra avvenuto a fine maggio durante un allenamento. Dunque questa è stata la mia prima gara dopo la competizione iridata della Colombia nell’ottobre 2023. Durante il programma corto mi sentivo un po’ tesa, invece nel libero ho pensato di vivermela in modo diverso. Ho interiorizzato la gioia che provavo ad essere presente e per questo ringrazio il mio team e la mia famiglia per il supporto. Mi sono divertita e sono stata bene, inoltre questo disco mi ha aiutata a trasmettere un messaggio su quello che era il tema dell’amore tossico. L’ho eseguito con il cuore ed il pubblico di casa è stato un valore aggiunto: mi ha dato la carica per tenere alto il ritmo fino alla fine”.

La giornata ha visto anche le gare Short dei Senior uomini del Singolo. A stregare il numeroso pubblico presente è stato il nostro campione nazionale in carica Alessandro Liberatore. Quest’ultimo ha eseguito un programma pulito e coinvolgente: il suo “Bolero” ha meritato un punteggio di 92.31. Alle spalle del campione azzurro si è posizionato il portoghese Diogo Craveiro con 88.50; chiude la classifica provvisoria lo spagnolo Lucas Yanez Peres con 85.61. Al momento quinto Danilo Gelao e undicesimo Alex Chimetto.

L'EVENTO. Organizzati da World Skate in collaborazione con FISR e il prezioso sostegno del comitato organizzatore locale e del Comune di Rimini, gli Artistic World Championships prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno invece 22 i titoli iridati da assegnare nelle specialità Singolo, Coppia Artistico, Solo Dance, Coppia Danza, Inline, Grandi e Piccoli Gruppi, Quartetti e Precision. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico. Si tratta del 68° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, un evento che Rimini ha già ospitato nell'ormai lontano 1985. In questa occasione le gare si svolgeranno fino a sabato 21 settembre nei padiglioni A7/C7 di Rimini Fiera (ingresso ovest).

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Benedetta Altezza)