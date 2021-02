Domenica 7 febbraio si sono svolte, in modalità videoconferenza, le riunioni organizzative del Motocross FMI in vista dell’atteso inizio della stagione sportiva.

Hanno partecipato Roberto Rustichelli (Coordinatore del Comitato di specialità); Lorena Sangiorgi (Consigliere Federale), Gianluca Avenoso (Responsabile dell’Ufficio Fuoristrada), Giandomenico Baldi (Presidente del Gruppo Ufficiali Esecutivi), Andrea Barbieri (Coordinatore della Commissione Race Director), Andrea Bartolini (Responsabile Minicross), Mauro Santamaria (Responsabile della società di cronometraggio MGM), i rappresentanti dei promoter, FX Action e Offroad ProRacing, e dei Moto Club organizzatori.

Nel corso della giornata si sono svolte quattro riunioni. L’oggetto della prima è stato il Campionato Italiano Motocross Junior mentre la seconda ha riguardato gli Internazionali d’Italia. Successivamente, spazio all’Italiano Motocross e al tricolore Senior e Femminile. In chiusura, incontro dedicato al Campionato Italiano Motocross Prestige.

Le riunioni si sono svolte in uno spirito di collaborazione da parte di tutti i partecipanti. Sono stati analizzati gli aspetti tecnici e organizzativi di una stagione che scatterà a fine febbraio e vedrà al via i migliori atleti del Motocross. Inoltre è stato evidenziato che nel corso del 2021 la FMI indicherà le Linee Guida anti Covid-19 per organizzare le manifestazioni in sicurezza, seguendo le indicazioni governative ed istituzionali.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “L’inizio della stagione sportiva è finalmente alle porte e questi incontri organizzativi, comuni a tutte le discipline FMI, sono fondamentali per definire i dettagli delle diverse competizioni in programma. Sono occasioni di confronto in cui è possibile approfondire numerosi punti e che, aggiunte al lavoro quotidiano di tutti, rappresentano la premessa per la buona riuscita degli eventi. Organizzeremo i campionati nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Sono certo che tutte le parti coinvolte nelle competizioni sportive troveranno ampia soddisfazione e rivolgo un forte incoraggiamento a tutti coloro che si impegneranno per organizzare delle manifestazioni all’altezza della tradizione del Motocross italiano”.

Gare al via il 20 e 21 febbraio con il primo appuntamento del Supermarecross a Rosolina Mare; la domenica successiva, il 28 febbraio, ecco il primo dei tre round degli Internazionali d’Italia in programma a Riola Sardo.

