Impianti sportivi comunali. Piena agibilità dello stadio. Si affida la gestione dei campi di Strasatti e Paolini

Ieri l’avvio della procedura per l’affidamento del campo di calcio di contrada Paolini. A giorni l’assegnazione di quello di contrada Strasatti. Lo scorso mese la piena agibilità dello Stadio municipale.

Si va verso il pieno controllo degli impianti sportivi di Marsala, seguendo una programmazione che tiene conto delle priorità stilate dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello: “Il Lombardo Angotta è tornato ad ospitare incontri sportivi – e molto presto anche altri eventi – tutti con pubblico che potrà accedere sia in tribuna che in gradinata, per quasi 5 mila spettatori. Ma è solo il primo passo verso una riorganizzazione dell’impiantistica sportiva, che tiene conto anche delle strutture delle borgate”. Il riferimento è, in particolare, ai campi di calcio delle contrade Strasatti e Paolini. Per il primo, il “Mariano Di Dia”, la gestione è in corso di affidamento; mentre per Paolini la Giunta Municipale ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione. Così come richiesto dal sindaco Grillo si sta procedendo seguendo delle priorità di obiettivi condivisi con i dirigenti dei diversi settori. Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, d’intesa con la nuova dirigente Giovanna Basiricò e i competenti Uffici tecnici comunali si è stabilito di seguire un preciso cronoprogramma anche per l’affidamento degli altri impianti sportivi: PalaBellina, PalaSport e Stadio municipale. “Finalmente, conclude il sindaco Grillo, si è messo ordine ad un settore dove mancavano da anni agibilità, certificazioni antincendio di impianti e contenitori culturali, spesso utilizzati senza i prescritti requisiti di legge. Un lavoro che ha avuto bisogno di investimenti e di un paziente ed impegnativo lavoro. Adesso con la collaborazione dei privati si potranno anche apportare migliorie ai diversi impianti della città”.

Com. Stam.