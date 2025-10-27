Importante per erogazione idrica

Informiamo la cittadinanza che, alla riparazione provvisoria effettuata da Siciliacque nel fine settimana scorso alla conduttura comunale di Bresciana ed al fine di assicurare comunque tentativi di parziale erogazione – seguirà oggi quella definitiva.
Nelle more, nuovamente la condotta per ragioni di sicurezza viene posta in fermo con scarico dell’acqua fino a completamento operazioni.
Pertanto, viene sospesa la distribuzione idrica fino a fine lavori, previsto per domani.
Seguiranno ulteriori informazioni per il ripristino dell’erogazione.
Ci scusiamo per i gravi disagi indipendenti, come è noto, da accidentali azioni in danno della condottura comunale non dipendenti dalla nostra azione e /o volontà.
Com. Stam.