Impresa del Palermo Futsal Eightyniners sul campo del Marsala Futsal 2012

Il Palermo Furtsal Eightyniners compie una grande impresa tornando alla vittoria sul campo caldissimo del Marsala Futsal 2012 e ribadendo che quello contro il Tika Tika di due settimane fa è stato solo un incidente di percorso.

Una vittoria arrivata nell’ultima azione dell’incontro grazie a Vallecchia bravo a mettere alle spalle del portiere di casa facendo letteralmente esplodere la panchina della squadra palermitana.

Una partita che ha visto la compagine gialloblù portarsi sul 2-0 grazie ai gol di Lapi e Cavaliere prima di subire il ritorno dei padroni di casa capaci di ribaltare il risultato portandosi sul 3-2 grazie ad un rigore. I ragazzi di Costantino sono stati bravi a non mollare e, grazie a Mazzamuto prima e a Vallecchia poi, hanno portato a casa un risultato di enorme importanza anche in vista del big match di sabato prossimo contro la corazzata Real Termini in programma al Centro Sportivo Trinakria.

In settimana, intanto, ha preso il via per l’Eightyniners anche il campionato under 19 che ha visto ai nastri di partenza una squadra quasi del tutto nuova. Eccezion fatta per due dei “grandi”, infatti, si tratta di un gruppo completamente rinnovato, capace comunque di regalare la prima soddisfazione al duo che li guida dalla panchina, Cuttitta-Del Bosco. I ragazzi gialloblù hanno infatti vinto per 4-0 contro i pari età termitani e martedì saranno impegnati nella prima trasferta stagionale a Partinico.

