Palermo – UnionCamere Sicilia e Sicindustria-Enterprise Europe Network hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per favorire un’azione di coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie e competenze, delle attività svolte con l’obiettivo comune di condividere esperienze, competenze ed amplificare l’azione di servizio nei confronti delle piccole e medie imprese sulle tematiche dell’internazionalizzazione.

L’intesa è stata sottoscritta oggi tra il presidente di UnionCamere Sicilia Pino Pace e quello di Sicindustria- Enterprise Europe Network Gregory Bongiorno.

“Collaboreremo con Sicindustria per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Commissione Europea come missioni, eventi internazionali, seminari, formazione, consultazioni delle imprese, partenariati, ricerca partner ed altro ancora e Sicindustria sarà partner istituzionale per l’attuazione di specifiche iniziative concordate”, dice Pino Pace. “Stiamo portando avanti un progetto di internazionalizzazione delle imprese con il fondo di perequazione 2019/2020 – aggiunge Pace – Favoriremo anche gli incontri ‘B2B’ e accompagneremo le imprese per affacciarsi nell’export a livello internazionale e puntiamo a sostenere quelle che già operano nei mercati esteri”.

“Sicindustria si impegna a diffondere nelle piccole e medie imprese siciliane le iniziative e le attività inerenti le tematiche dell’internazionalizzazione lanciate da UnionCamere Sicilia, che rientrino nel campo di azione della rete Enterprise Europe Network, e a collaborare nella loro realizzazione”, spiega Gregory Bongiorno.

La Commissione Europea ha lanciato nel 2008 la rete “Enterprise Europe Network” (EEN) per l’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione delle PMI europee. Il Network è oggi la più grande rete mondiale di sostegno per le PMI. La Commissione Europea con l’obiettivo di rendere maggiormente innovativa e competitiva l’impresa europea, ha invitato i partner del network ad attivare processi virtuosi di collaborazione e integrazione a con tutti i soggetti che offrono, a vario livello, servizi alle imprese. Sicindustria è partner di Enterprise Europe Network dal 2008, con competenze sul territorio della Sicilia e intende operare in collaborazione con tutti i soggetti esterni al Network, prossimi al sistema delle imprese, per garantire una piena integrazione dei servizi offerti alle imprese in materia di mercato interno e internazionalizzazione, innovazione tecnologica e trasferimento tecnologico.

foto Gregory Bongiorno e Pino Pace

