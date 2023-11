In archivio anche la stagione dell’atletica leggera targata Fisdir Sicilia, che si è chiusa lo scorso sabato 4 novembre al CUS di Palermo con la finale del campionato regionale di disciplina

Eros Negro (Delfini Blu Asd) si impone sia nei 100 Open maschili con il crono di 12”3 che nei 200 Open con il tempo di 26”8, Oscar Stephen (Vivi Sano Sport) ha la meglio sui 400 Open maschili con 1’05”0, mentre il suo compagno di squadra Daniele Madonia si gode in solitaria i suoi 800 Open terminando al crono di 3’08”0. Il Salto in alto Open maschile vede in testa Benedetto Sammarco (Asd Polisportiva Disabili Erei) con la misura di 1.40, il Peso 7.260 Kg Open maschile Davide Giglio (Il Sottomarino Asd) con un lancio atterrato a 5.21, mentre Gino Quinci (Asd Paralimpica Mimì Rodolico) si accaparra l’oro nel Disco 2 Kg Open maschile (15.90) e nel Giavellotto gr 800 Open maschile (18.83).

Oro anche per Santo Gallia (Asd Filippide Siracusa) nella Marcia 5000 metri Open maschile conquistato con il crono di 40’38”0 e per il quartetto Francesco Rizzo D’angelo – Paolo Parigi Adragna – Matteo Antonio Suriano – Oscar Stephen (Vivi Sano Sport) nella Staffetta 4×100 Open maschile con il tempo di 54”8. Fa man bassa di medaglie, il rampollo di casa TeLiMar, Riccardo Villella che conquista l’oro nei 100 (14”3), 200 (34”9) e nella staffetta 4×100 C21 maschili (1’09”5), quest’ultima insieme ai compagni Riccardo La Mantia, Giuseppe Di Marzo e Filippo Talluto.

La Mantia conquista anche l’oro nel Salto In Lungo C21 maschile (2.61), Di Marzo quello nei 400 Metri C21 maschili (1’24”8) e Talluto nel Peso Kg 4. C21 maschile (6.62). Anamaria Ioa Manolache (Asd Polisportiva Disabili Erei) si accaparra, invece, l’oro nella Palla Getto 1 Kg Promo femminile (7.15) e nei 150 promo femminili (22”5), mentre la giovanissima Letizia Borelli (Asd Paralimpica Mimì Rodolico) si assicura l’oro nel Disco 500 G Promo femminile (9.85) e nei 50 Promo femminili con il crono di 8”6. La Marcia/Cammino 400 M Promo femminile se la aggiudica Ignazia Acierno (A.S. Dilettantistica D’albafiorita) con il crono di 3’00”6, mentre sul versante maschile non ha rivali Giuseppe Sciacca (Asd Paralimpica Mimì Rodolico) che conquista la vetta con il crono di 2’20”6. Il Vortex Promo femminile è di Valeria Capizzi (Delfini Blu Asd) con la misura di 12.30, mentre il vertice del podio maschile è occupato da Marco Bosco (Vivi Sano Sport) con la misura di 30.41. Bosco si accaparra anche l’oro nella Palla Getto 2 Kg Promo maschile con 10.19, mentre il compagno di squadra Massimiliano Li Causi quello del Disco 500 g Promo maschile (23.34).

Greg Bello (Vivi Sano Sport) 19”9 si aggiudica l’oro nei 150 Promo maschili, mentre Simone Maggiore (Il Sottomarino Asd) si aggiudica i 50 Promo maschili con 9’83”7. Prerogativa di Alessio Allegra (Delfini Blu Asd) gli 80 Promo maschili per i quali si garantisce l’oro grazie al crono di 10”3, mentre il compagno di team Alessio Casalicchio pone il proprio sigillo sui 300 Promo maschili con il crono di 43”2. Riccardo Crisci (Delfini Blu Asd) si assicura l’oro nel Lungo da Fermo Promo maschile con un bel salto di 2.73.

Infine, la Staffetta 4×50 Promo maschile vede in vetta al podio la Vivi Sano Sport con Brandon Rizzuto – Mattia Federico Marabeti – Greg Bello – Claudio Treviso con il crono di 29”9, la Staffetta 4×50 Promo femminile vede in testa i Delfini Blu con Valeria Capizzi – Chiara Siragusa – Marta Maria Zizza – Aurora Guadalupi con il crono di 51”4, così come è dei Delfini Blu la Staff. 3×50/100/150 Promo Femminile con Valeria Capizzi – Aurora Guadalupi – Chiara Siragusa con il crono di 1’06”8, la Staff. 3×50/100/150 Promo maschile con Alessio Casalicchio – Nicolò Bonsignore – Giulio Ferrante con il crono di 44”2 e la Staffetta 4×50 Mista Promo con Gabriele Siracusa – Aurora Guadalupi – Claudio Pace – Valeria Capizzi terminata con il tempo di 47”4 ,

Le premiazioni saranno celebrate il 2 dicembre prossimo presso una location che sarà comunicata prossimamente.

Com. Stam. + foto