In arrivo taser forze dell’ordine anche a Palermo. Gelarda: “Più sicurezza in città”

“Dopo anni di attesa e di perdite di tempo sono finalmente in arrivo, in 14 città italiane, le pistole elettriche per le forze dell’ordine- dichiara Igor Gelarda consigliere comunale. Si tratta di 4482 taser, che verranno distribuiti alle pattuglie per strada dei Carabinieri Guardia di Finanza e Polizia di stato.

Quindi anche a Palermo Volanti e Gazzelle saranno dotate di questo strumento importantissimo. Il Taser, acronimo dell’inglese Thomas A. Swift’s Electric Rifle, “fucile elettrico di Thomas A. Swift” chiamato anche “pistola elettrica”, è un dispositivo classificato come “arma non letale” che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito.

Ci sono Infatti, tantissime occasioni su strada dove gli operatori di polizia non possono utilizzare l’arma da fuoco ma non è neanche possibile affrontare a mani nude il soggetto da neutralizzare.

Uno strumento che le forze dell’ordine chiedono da tantissimo tempo, che avrebbe evitato centinaia di aggressioni e ferimenti ai danni degli operatori delle forze dell’ordine in questi anni. Resta, purtroppo, ancora, il vuoto sulla polizia penitenziaria alla quale ancora, nonostante le continue aggressioni che subite negli istituti carcerari, non è stata ancora assegnata la pistola elettrica. Palermo dunque, dal 18 marzo sarà una città più sicura. Più sicura sia per i cittadini su strada che per coloro che ogni giorno, in divisa, difendono la libertà e la nostra sicurezza” conclude Gelarda

Com. Stam.