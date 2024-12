In arrivo tre milioni per Agrigento, la Commissione bilancio dice sì all’emendamento dell’on. Pisano. La Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato, dopo un serrato confronto durato diverse ore, l’emendamento presentato dal deputato agrigentino Calogero Pisano, che fa seguito ad un ordine del giorno, sempre a firma del parlamentare, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) lo scorso luglio.

La proposta emendativa apre la strada allo sblocco di tre milioni di euro da utilizzare per il decoro urbano della città dei templi, in vista dell’anno 2025 in cui il capoluogo sarà Capitale italiana della cultura. Le risorse provengono da fondi risalenti agli anni 2001 e 2002, già stanziati, ma mai utilizzati, per lavori pubblici del Comune agrigentino mai avviati o non conclusi. “Questi fondi rappresentano una grande opportunità per Agrigento – ha dichiarato il deputato Calogero Pisano – e consentiranno di migliorare sensibilmente il decoro urbano e i servizi pubblici della nostra città”. L’emendamento è ora inserito nella bozza della Legge di Bilancio che verrà discussa e successivamente votata in Parlamento nelle prossime ore. L’approvazione definitiva rappresenterà un passaggio fondamentale per rendere operative le risorse e avviare i cantieri. Secondo quanto anticipato, i tre milioni di euro saranno utilizzati principalmente per interventi di recupero del decoro urbano: dalla manutenzione di strade e marciapiedi alla cura delle aree verdi, fino al potenziamento dei servizi essenziali. Saranno inoltre previsti interventi di riqualificazione nelle zone storiche e nelle aree ad alto afflusso turistico. Lunedì 23 dicembre, presso il Foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento, è prevista una conferenza stampa del deputato agrigentino.

