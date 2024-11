In arrivo un altro bis di gare per il Team Bassano

Rush finale di stagione per la scuderia bassanese presente con tredici equipaggi in Piemonte alla Grande Corsa e altri quattro in Toscana al Rally Val di Cornia

Romano d’Ezzelino (VI) – Ultime battute di una stagione rallystica iniziata nove mesi fa e in dirittura d’arrivo con ancora quattro appuntamenti da svolgersi; due sono in programma nel fine settimana entrante e per il Team Bassano sono diciassette gli equipaggi che hanno risposto all’appello de La Grande Corsa e Historic Val di Cornia.

Tredici quelli nell’elenco iscritti del rally piemontese che si correrà a Riva presso Chieri sabato 23, mentre quello toscano di Piombino interesserà oltre al sabato anche la domenica.

A comporre la dozzina s’inizia con le Porsche 911 SC di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, vincitori lo scorso anno, e quella di Claudio Azzari e Lorenzo Chiodi che si giocano la vittoria assoluta, e di 3° Raggruppamento nel T.R.Z. della Prima Zona; con una “S” del 1°, saranno al via Cesare Bianco e Stefano Casazza. Tornano in gara anche Bruno Graglia e Roberto Barbero con la BMW M3 e tre saranno le vetture di casa Opel: la Kadett GSI di Maurizio Cochis e Milva Manganone, l’Ascona SR 1.9 di Stefano Carminati ed Umberta Gibellini e la Kadett SR dei coniugi tedeschi Peter ed Elke Goeckel. Rispondono all’appello del rally valevole anche per il Memory Fornaca, Marco Simoni e Matteo Grosso che si giocano la vittoria nella classe 1300 con la Peugeot 205 Rally mentre per altri due equipaggi, entrambi vicentini, sarà la prima volta a questo rally: Lisa Meggiarin e Francesca Dalla Rizza saranno al via con la Fiat 127 mentre Fabio Garzotto e Matteo Barbiero con la solita Lancia Delta Integrale 16V; infine, sempre con la 127 saranno al via anche Marco Melino e Michele Sandrin. Ci sono poi altri due equipaggi che si giocheranno lo speciale premio messo in palio nella gara delle Autobianchi A112 Abarth, dove sono ammessi gli iscritti al Trofeo 2024 per una gara nella gara. Tra i cinque iscritti, a difendere i colori del Team Bassano vi saranno Marcello Morino con Massimo Barrera e Enrico Volpi navigato da Vittoriano Mei. Otto le prove speciali per circa 76 chilometri cronometrati con partenza alle 8.15 da Riva presso Chieri e arrivo, sempre nella centrale Piazza della Parrocchia, alle 16.20.

A Piombino saranno invece al via i Fantei padre e figlio: Fausto su Alfa Romeo Alfasud TI assieme a Riccardo Squarcini, Tommaso con la Volkswagen Golf GTI navigato da Andrea Calandroni; della partita anche Giampaolo Cresci e Cristian Pollini con l’A112 Abarth e Gianni Burgalassi con Giovanni Guerzoni su Opel Kadett GSI. Sette le prove speciali per poco meno di 62 chilometri competitivi; partenza alle 16.31 di sabato 23 e arrivo alle 15.40 dell’indomani.

Domenica scorsa si è disputata a Magione l’ultima gara del Campionato Italiano Velocità in Circuito alla quale hanno partecipato Roberto Piatto e Umberto Cantù, primi di classe e quarti nel 3° Raggruppamento con la Fiat Ritmo 75; alla “Due ore” era iscritto anche Roberto Grassellini che però non è riuscito ad allinearsi sulla griglia di partenza per un problema meccanico all’Opel Kadett GT/e; nonostante l’inconveniente patito, è riuscito comunque ad aggiudicarsi la vittoria di classe nel Campionato Italiano. Nella stessa giornata si è ancora corsa la Ronde Valli Imperiesi, gara per sole auto moderne al via della quale erano Denis Letey e Annalisa Vercella Marchese, classificatisi secondi di classe su Suzuki Swift.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

CS + foto