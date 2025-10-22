In banca sfila il portafogli ad una correntista: arrestata dai Carabinieri

Catania I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato una donna responsabile di un furto avvenuto all’interno di un istituto bancario di Corso Sicilia, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Era quasi mezzogiorno, quando il personale della banca ha chiamato il 112 NUE segnalando un furto in atto ai danni di una cliente della filiale. In particolare, la signora, che era in fila per effettuare delle operazioni, si era accorta che dalla sua borsa mancava il portafogli che, però, aveva adoperato pochi minuti prima per estrarre la sua carta di pagamento. Certa, dunque, che qualcuno glielo avesse sottratto all’interno della filiale, ha contattato i dipendenti della banca i quali, a loro volta, hanno allertato i Carabinieri.

Quando la gazzella è arrivata presso l’istituto, ha subito notato la presenza, nei pressi del box dedicato ai bancomat, di una 46enne catanese, già nota alle forze dell’ordine per reati simili. Dal canto suo, la donna, avvistati i Carabinieri, ha cominciato ad innervosirsi visibilmente e, infine, ha tentato la fuga. Immediatamente bloccata e messa in sicurezza, quindi perquisita, aveva effettivamente nascosto nella sua borsa il portafogli appena rubato, contenente documenti e denaro della vittima.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la 46enne è stata arrestata per furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.