In Brasile un bronzo mondiale per Camilla Moroni In Brasile una bandiera tricolore sale sul terzo gradino del podio!

Nella seconda tappa di Coppa del Mondo Boulder, per la prima volta disputata in Sudamerica, l’azzurra Camilla Moroni ha conquistato un’emozionante medaglia di bronzo, combattuta fino all’ultimo secondo dell’ultimo blocco.

Dopo una gara ad altissimo livello, col terzo posto in qualifica e il secondo posto in semifinale, Camilla ha affrontato una finale in salita, non riuscendo a raggiungere il top nel primo blocco, a differenza di 4 avversarie, e senza scoraggiarsi, ma tirando fuori una dose extra di grinta e motivazione, ha raggiunto tutti e 3 i top restanti, diminuendo ogni volta il numero di tentativi fino a realizzare flash il quarto ed ultimo, che le ha definitivamente attribuito la medaglia, ai danni delle giapponesi Nakamura, Sekikawa e Ito, che non sono riuscite a chiudere il blocco.

Oro per la sorprendente francese Naïlé Meignan (99,6 punti) e argento per una sempre eccezionale Oriane Bertone (99,5), un po’ delusa di essersi vista soffiare il primo posto per 1 solo tentativo in meno. 83,8 punti per la nostra Camilla, per un bronzo meritatissimo che conferma la sua capacità di essere e rimanere fra le leader di questa disciplina a livello mondiale.

Uno splendido risultato per l’atleta genovese, che è una delle punte di diamante della Nazionale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, in forza alla squadra delle Fiamme Oro, 5 volte Campionessa Italiana di specialità, e che nella scorsa stagione agonistica ha conquistato un argento in Coppa del Mondo a Keqiao e si è qualificata per le Olimpiadi parigine, piazzandosi 12°.

Gli altri azzurri Nicolò Sartirana, Giorgia Tesio e Giulia Medici in qualifica erano riusciti a strappare il pass per la semifinale: Sartirana con il 16° piazzamento, Tesio e Medici rispettivamente col 15° e 17° posto. In semifinale Giorgia Tesio è arrivata ad un soffio dalla top 8, concludendo in 10° posizione, e Giulia Medici ha chiuso la sua gara al 22° posto.

Anche Sartirana non è riuscito a rientrare nella rosa degli 8 finalisti, terminando in 17° posizione. In finale si è accaparrato l’oro il fenomenale Sorato Anraku, argento per il francese Mejdi Schalck e bronzo per l’altro giapponese Tomoa Narasaki.

Dopo il podio conquistato in questa tappa dalla Moroni viene spontaneo correre a consultare il ranking di Coppa del Mondo, dove attualmente Camilla è in 6° posizione, con 758 punti, ma la concorrenza, specie delle atlete nipponiche e delle scalatrici francesi, è agguerritissima, e mancano ancora 4 tappe al termine del circuito. La prima di queste 4 prove, in cui Camilla darà il 110% per confermarsi ai vertici, è già alle porte, infatti si svolgerà dal 23 al 25 maggio a Salt Lake City.

I tifosi sono pronti ad incoraggiare tutto il team azzurro, perché anche l’appuntamento americano sia appassionante e gratificante come quello brasiliano!

