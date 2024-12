In Cattedrale si apre la nuova rassegna di Natale a Palermo: Colajanni dirige l’Omaggio a Puccini

PALERMO. 23 dicembre. Un omaggio a Puccini nel centenario della sua morte: è questa la scelta del direttore Gaetano Colajanni che la sera di Santo Stefano (giovedì 26 dicembre alle 20) salirà sul podio dell’Orchestra Sinfonica Rotary Palermo Est fondata lo scorso anno, composta da docenti del Conservatorio, del Teatro Massimo, dell’Orchestra Sinfonica e da giovani laureati e laureandi dei vari conservatori della Sicilia.

Un’apertura in grande stile in Cattedrale, dunque, per la sedicesima edizione del festival Natale a Palermo, la rassegna di dieci concerti gratuiti nelle chiese che, puntuale come ogni anno, vede scendere in campo tutti i Club Service, impegnati in un unico progetto per la città. Per questo concerto di debutto, sarà proposto un programma affascinante interamente dedicato a Puccini, attraverso intermezzi e arie celebri dalle opere più famose del compositore, interpretate dal soprano Letizia Colajanni; rivivranno le protagoniste più famose da La Bohème a Tosca, passando per Manon Lescaut, Madama Butterfly, Suor Angelica, Le Villi, La Rondine. Ingresso libero.

In tutto i concerti sono dieci e si srotolano su una lunga serie di chiese storiche e monumentali, nei quattro mandamenti del centro storico. Promotore della rassegna è sempre, il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura, della Settimana delle Culture e dell’Associazione nazionale dei Carabinieri; Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Ideazione e coordinamento diGiacomo Fanale.

PROSSIMO CONCERTO . Il secondo appuntamento sarà venerdì 27 dicembre alle 19.30 nella sontuosa chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa dove si esibirà il Goethe Chor – importante formazione corale polifonica a cappella, di 50 elementi, diretta da Serena Pantè – con un repertorio di brani tradizionali natalizi, in lingua originale, da diverse epoche e paesi del mondo. Un vero viaggio a latitudini differenti, nel segno del Natale. Poi via con la prima tranche della rassegna fino al 30 dicembre, stacco per il Capodanno, si riprende il 2 gennaio e si va avanti fino al giorno dell’Epifania.

IL PROGRAMMA

XVI edizione di Natale a Palermo

Ingresso gratuito

Martedì 26 dicembre ore 20 | Cattedrale di Palermo

Omaggio a Puccini

Orchestra Sinfonica Rotary Palermo Est

Direttore Gaetano Colajanni – Soprano: Letizia Colajanni

Mercoledì 27 dicembre ore 19.30 | Chiesa Santa Maria della Pietà alla Kalsa

Goethe Chor sing Noel – coro a cappella

Direttore: Serena Pantè

Giovedì 28 dicembre ore 19.30 | Chiesa di Sant’Anna La Misericordia

Wind Ensemble

oboi: Salvatore Ferraro – Giovanni Muccio / clarinetti: Giovanni La Mattina – Andrea Santangelo / corni: Tommaso Santangelo – Biagio Benenato fagotti: Antonello Lo Presti – Giulia Porcaro

musiche di Mozart e Beethoven

Venerdì 29 dicembre ore 18.30 | Casa Lavoro e Preghiera Padre Messina

Orchestra a plettro del Conservatorio Scarlatti

Direttore: Emanuele Buzi

musiche di Verdi, Rossini, Piazzolla, Angulo e Calace.

Sabato 30 dicembre ore 19.30 | Chiesa della Concezione al Capo

Miniature musicali

Trio Giubila – Salvatore Giuliano (viola) Giovanni La Mattina (clarinetto) Adriana Biondolillo (pianoforte)

Martedì 2 gennaio ore 19.30 | Chiesa del Gesù in Casa Professa

SeiOttavi

Direttore: Massimo Sigillò

Germana Di Cara (soprano) – Alice Sparti (mezzosoprano) – Giulia Fassari / Simona Trentacoste (contralti) – Ernesto Marciante (tenore) – Vincenzo Gannuscio (baritono) – M. S. Massara (basso)

Mercoledì 3 gennaio ore 19.30 | chiesa di Santa Teresa alla Kalsa

Alegria do amor

Pamela Barone band con Sergio Munafò

Giovedì 4 gennaio ore 19.30 | Chiesa di Santa Lucia

Vincenzo Colonna Romano – piano

Venerdì 5 gennaio ore 19.30 | Chiesa di San Francesco Di Paola

Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà

Giovanna Mirrione (pianoforte) – Daniele Collura (fisarmonica) – Antonella Scalia (violino) – Federico Caleca e Ruth Gonzales (viola) –

Francesca Fundarò (violoncello) – Nicoletta Bellotti (voce solista)

Sabato 6 gennaio alle 20 | Chiesa di San Domenico

Disney 100

Symphonic band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo

Nicolò Scavone, direttore

Richard Addinsell – Concerto di Varsavia – Franco Foderà, piano