In City Golf by Lido Palace a Riva del Garda il golf in piazza

“In City Golf presented by Lido Palace” sulle sponde del Lago di Garda Riva del Garda debutta fra le location esclusive dell’originale torneo golfistico

Sabato 19 ottobre palline in volo in 9 buche nel cuore del Garda Trentino L’idea del CEO dell’evento Kurt Anrather prende vita all’insegna del Life Style

Se è vero che la prima volta non si scorda mai, Riva del Garda si prepara a vivere un’esperienza davvero indimenticabile con la prima edizione di “In City Golf Riva del Garda presented by Lido Palace” in programma per sabato 19 ottobre.

“In City Golf” è in grado di trasformare le migliori città d’Italia, e non solo, in incredibili campi da golf: ambienti urbani e scorci scenografici diventano il luogo ideale per un torneo di golf ricco di fascino, dove ogni buca è un’esperienza unica e originale.

Il format di “In City Golf Riva del Garda” che animerà la giornata di sabato 19 ottobre prevede 9 diverse buche disseminate fra i luoghi più suggestivi della cittadina sulle sponde del lago, vera perla del Garda Trentino. Ogni buca dà risalto a un diverso partner dell’evento e sottolinea con grande originalità e spunto creativo le bellezze di Riva del Garda. Dal quartier generale del Lido Palace fino alle piazze e le vie principali del borgo, quello con “In City Golf” sarà un viaggio imperdibile alla scoperta di Riva del Garda in compagnia dello sport.

Le 9 buche della kermesse saranno promosse da Lido Palace, Trentino e Valentini Luxury Spirits. Anche Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, Engel & Völkers e Southwest Greens animeranno le buche facendo immergere golfisti e curiosi di tutte le età nel cuore di Riva del Garda. Non mancheranno le buche “turistiche” di Garda Trentino e della Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta, e nemmeno la presenza di Internorm.

Nel cuore di Riva del Garda sarà allestita anche la “PH” ossia la Public Hole, una buca aperta a tutti per intrattenere e far sperimentare a passanti e curiosi qualche colpo di “swing” tipico del golf, con l’evento rivano di motrice altoatesina che saprà coinvolgere golfisti d’alto livello e grande pubblico. Appassionati e non, grandi e piccini, potranno sperimentare con mazze e palline facendosi coinvolgere da un evento unico nel suo genere.

Ciascun concorrente potrà partecipare secondo le proprie abitudini con l’usuale sacca o carrybag con un minimo di 10 e un massimo di 14 mazze da gioco. Durante la competizione verranno utilizzate speciali “softballs” leggere, in una sfida che non fa dell’agonismo il suo punto cardine, ma anzi celebra il golf e la sua spiccata capacità di intrattenimento e coinvolgimento per tutti. Il programma di sabato 19 prevede il ritrovo alle ore 11.00 per il Brunch presso la Club House del Lido Palace, seguito dalla partenza del torneo alle 12.00. La fine dei giochi è prevista verso le 15.00, orario in cui si festeggerà il debutto di “In City Golf” a Riva del Garda con un ricco aperitivo sempre nella splendida cornice della Club House del Lido Palace e a seguire si svolgeranno le premiazioni.

La mente che ha fatto nascere e crescere la realtà di In City Golf portando il golf a misura d’uomo in città simbolo come Cortina d’Ampezzo, Trento, Trieste, Livigno, Berlino e Innsbruck è Kurt Anrather, CEO di Curtes Sport Events Marketing, che è pronto ad accogliere l’inedita location di Riva del Garda nel circuito “In City Golf”.

In City Golf è una manifestazione all’apparenza esclusiva che allo stesso tempo sa diventare popolare e farsi apprezzare da un gran numero di persone e così sarà anche per l’edizione del 19 ottobre con “In City Golf Riva del Garda presented by Lido Palace”. E poi per gli scettici c’è il … provare per credere, con speciali maestri nella Public Hole.

Info: www.incitygolf.com

