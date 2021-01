No ai depositi di scorie radioattive in Sicilia. Rosanna Genna aderisce a “Marsala Città Punica” E’ proseguito ieri pomeriggio in Consiglio comunale il dibattito sulla delibera iscritta al punto 6 dell’o.d.g. ovvero il trasferimento dell’Istituto Commerciale nei locali dell’ex Tribunale, in atto fruiti dal personale degli uffici tecnici del Comune di Marsala.

La delibera non è stata votata poiché si attende di ascoltare in aula alcuni pareri fra cui quelli del rappresentante degli Uffici Tecnici del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani e del Comandante della Polizia Municipale di Marsala. Alcuni consiglieri hanno anche chiesto nel corso dei lavori di ieri pomeriggio a Sala delle Lapidi di potere avere una dettagliata relazione tecnica sul trasferimento del Commerciale nell’ex Tribunale. Accantonato questo argomento, l’Assise di Palazzo VII aprile ha quindi incentrato la sua attenzione su tre atti deliberativi. Il primo ha riguardato “l’o.d.g. Autorizzazione a potere attuare un’indagine conoscitiva in merito allo stato strutturale degli edifici scolastici e degli impianti sportivi”, atto amministrativo che il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti. Stessa votazione anche per la mozione: “No alle scorie radioattive. Presa di posizione della Amministrazione nei confronti della proposta della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei rifiuti nucleari”. Durante il dibattito su questa mozione alcuni consiglieri hanno ribadito il loro parere contrario anche per le trivellazioni nel canale di Sicilia. L’ultimo atto approvato è stato quello riguardante la determinazione delle indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e quella del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali. Dal punto di vista politico si è registrata l’adesione al gruppo “Marsala Città Punica” di Rosanna Genna che ha così lasciato il Movimento “Lealtà Italiana”.

Inizio lavori ore 17.35 – presenti 20 consiglieri su 24

Una sintesi dei lavori:

Comunicazioni

Il Presidente Enzo Sturiano comunica che le condizioni di salute del consigliere Massimo Fernandez, dopo l’intervento subito a seguito dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto, sono in fase di miglioramento. Gli formula gli auguri di una pronta guarigione.

La consigliera Rosanna Genna comunica che dopo essersi dissociata da Fratelli d’Italia aveva aderito a Lealtà Italiana. Adesso dichiara di essere entrata a far parte del gruppo “Marsala Città Punica” per la fiducia che ripone nel suo leader, l’Assessore Arturo Galfano. Chiede una migliore funzionalità del sistema di collegamento in remoto per i consiglieri che a causa del Covid partecipano da casa.

La vice Presidente Eleonora Milazzo e il consigliere Flavio Coppola chiariscono la loro posizione in merito a una affermazione della consigliera Rosanna Genna.

Il consigliere Flavio Coppola chiede che la Presidenza tenga i fari accesi sull’assunzione degli autisti per lo Sma.

Il Presidente Sturiano precisa che si sta andando verso una soluzione positiva per gli autisti dello Sma.

L’Assessore Arturo Galfano ringrazia la consigliera Genna per l’adesione al suo gruppo. Si dichiara orgoglioso per il fatto che i tre consiglieri che fanno parte del gruppo “Marsala città Punica” sono protagonisti nel sociale. Formula gli auguri di pronta guarigione al consigliere Massimo Fernandez.

PUNTO 6 – TRASFERIMENTO DEL COMMERCIALE NEI LOCALI DELL’EX TRIBUNALE

Intervengono il Vice Sindaco Pietro Ruggieri, i consiglieri Leo Orlando, Flavio Coppola, Mario Rodriquez, Pellegrino Ferrantelli, Rino Passalacqua, Pietro Cavasino, Nicola Fici, Eleonora Milazzo, nonché il Presidente Enzo Sturiano che al termine della discussione sospende l’argomento in attesa delle audizioni del responsabile tecnico del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, della preside dell’Istituto Commerciale, di alcuni studenti e del Comandante della Polizia Municipale.

Chiede il prelievo del punto 15 – Indagini studio strutturale scuole e impianti sportivi.

Prelievo approvato all’unanimità dai 20 consiglieri presenti in aula.

Punto 15 – O.d.G.: Autorizzazione a potere attuare un’indagine conoscitiva in merito allo stato strutturale degli edifici scolastici e degli impianti sportivi

Il presidente del Consiglio comunale dà lettura dell’ordine del giorno e lo mette in discussione.

Il Presidente della 6^ commissione, Leo Orlando, si dichiara d’accordo e preannuncia il massimo impegno per formulare nei tempi tecnici richiesti la relazione sull’impiantistica sportiva e sugli Istituti scolastici.

Votazione punto 15

Approvato all’unanimità dei votanti, 21 voti favorevoli.

Prelievo punto 14 – Smaltimento Scorie radioattive

Prelievo approvato all’unanimità dai 20 consiglieri presenti in aula.

Punto 14 – Mozione: “No alle scorie radioattive”. Presa di posizione della Amministrazione nei confronti della proposta della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei rifiuti nucleari

Il presidente del Consiglio comunale dà lettura dell’atto di indirizzo dei Consiglieri Fici, Passalacqua e Rodriquez.

Intervengono i consiglieri Eleonora Milazzo, Pellegrino Ferrantelli, Vito Milazzo, Flavio Coppola,

(anche contro trivellazioni), Rosanna Genna. Tutti manifestano la propria contrarietà.

Votazione

Approvato all’unanimità dei votanti, 19 voti favorevoli

Punto 13 – Indennità Presidente Consiglio Comunale e gettone Consiglieri

Votazione Prelievo

Approvato all’unanimità dei votanti, 18 voti favorevoli

Punto 13 – Determinazione indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e fissazione del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali

Relaziona il Presidente Pietro Cavasino precisando che vi è il parere favorevole della Commissione Affari generali. Tutto è in conformità alla legge regionale di riferimento che ha recepito quella nazionale.

Interviene il consigliere Flavio Coppola.

La delibera viena approvata all’unanimità dei votanti – 19 voti favorevoli

Il Presidente Enzo Sturiano aggiorna i lavori a lunedì prossimo, 25 gennaio p.v., con inizio alle ore 16,30.

Chiusura seduta 19.55