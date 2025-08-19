In corso a Marsala la distribuzione dei tesserini venatori per la stagione 2025/2026

È in corso a Marsala la distribuzione dei tesserini regionali venatori per la stagione 2025/206. Con un Avviso Pubblico, online sul sito istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-rilascio-dei-tesserini-venatori-stagione-2025-2026, sono state rese note le indicazioni utili per il ritiro degli stessi tesserini.

Questi saranno in distribuzione sia nell’Ufficio di via Garibaldi che nelle sedi comunali periferiche delle contrade Paolini e Terrenove-Bambina, secondo il calendario online – con giornate e orari definiti – pubblicato dal settore Attività culturali.

Si evidenzia che dal prossimo 1 settembre la consegna dei tesserini sarà continuata dal solo ufficio centrale di Via Garibaldi, nel rispetto dell’orario ordinario di servizio.

