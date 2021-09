Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un 28enne di Mascalucia (CT), ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

La pattuglia aveva ricevuto incarico dalla centrale operativa di recarsi in via Garibaldi per coadiuvare due colleghi della Compagnia di Fontanarossa che, transitando per quella via, avevano notato due uomini armeggiare su un’autovettura parcheggiata.

Immediatamente raggiunto il luogo hanno preso in consegna il 28enne che, come riferitogli dai colleghi, aveva già infranto il vetro laterale di una Smart For Two aprendo quindi lo sportello ed entrando nell’abitacolo per rubarla.

Nell’occasione, l’intervento dei due militari ha fatto desistere i due dal furto e consentito di bloccarne uno anche coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile. Il giudice, in sede di convalida, ha posto l’uomo agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.