In due sul monopattino senza casco. Arrestati dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso

Molinella (BO): I Carabinieri della Stazione di Molinella hanno arrestato un 27enne residente in Provincia di Bologna e un 38enne residente a Taranto, entrambi tunisini e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

È successo durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano effettuando in via Canale della Botte. Alla vista dei due soggetti a bordo di un monopattino e senza casco, i Carabinieri hanno invitato il conducente a fermare il veicolo, informandolo che era pericoloso viaggiare in quelle condizioni e soprattutto che stava violando il Codice della strada. L’atteggiamento agitato dei due soggetti, identificati nel 27enne e 38enne, tunisini, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che hanno approfondito il controllo, consultando la Banca dati delle Forze di Polizia ed effettuando una perquisizione personale a carico di entrambi. Le operazioni di ricerca di eventuali sostanze stupefacenti occultate sulla persona hanno dato esito positivo, consentendo ai Carabinieri di trovare due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 108 grammi e 1.300 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri e i due tunisini sono stati arrestati. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i presunti responsabili saranno processati con rito direttissimo