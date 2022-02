In esclusiva solo su Helbiz Live la Finale di Miss Italia 2021 in diretta da Venezia

Il 13 febbraio alle 21:00 in diretta sulla piattaforma OTT di Helbiz – Milano – Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, domenica 13 febbraio alle 21:00 renderà disponibile in esclusiva su Helbiz Live la Finale di Miss Italia 2021. L’evento, in diretta dal Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, verrà trasmesso senza necessità di abbonamento e solo per l’Italia.

Il concorso di bellezza più celebre del bel paese, che quest’anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane: la generazione Z.

La sfida di conciliare la tradizione del concorso e l’innovazione è affidata alla conduzione di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene. Ad affiancarlo nella conduzione della serata l’iconica artista Elettra Lamborghini, che con la sua originalità, autoironia e semplicità davanti a telecamere e piattaforme social, è uno dei volti più conosciuti e amati dalla GenZ. Con il compito di traghettare il pubblico da un concorso consolidato e conosciuto al nuovo format, ci sarà Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019 ed attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato della Serie B.

Ai componenti della giuria l’arduo compito di eleggere la nuova Miss Italia 2021: presidentessa della giuria Elisabetta Franchi, stilista; Arturo Brachetti, trasformista; Jonathan Kashanian, esperto di moda; Giulia Salemi, social influencer.

Helbiz Live continua ad affermarsi nel mondo dell’intrattenimento e dello streaming, dando a tutti la possibilità di assistere gratuitamente e in esclusiva assoluta ad una serata unica, che celebra la proverbiale bellezza del mondo femminile italiano. Già dal 13 dicembre, sono a disposizione su Helbiz Live gli highlights del concorso, e dal 12 febbraio sarà possibile guardare on demand l’ultima delle pillole che raccontano le storie e le prove delle concorrenti. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su @crown.revolution, il contenitore tematico di Miss Italia che accende i riflettori di Instagram sulle aspiranti Miss, raccontando i sogni, le aspirazioni e i valori di una generazione che cambia, ridisegnando e ampliando il concetto di bellezza.

Helbiz Live, l’innovativa piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento, gestita da Helbiz Media, è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc e le smartTV. Per accedere ai contenuti e alla diretta di Miss Italia, basterà scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, e registrarsi. La app è gratuita e i contenuti dell’evento Miss Italia saranno fruibili senza alcun costo.

Helbiz & Helbiz Media

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma con oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all’interno della sua app mobile.

Com. Stam.