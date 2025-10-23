In Germania con le borse di studio e ricerca del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico Scadenza Ravvicinata
On line i bandi DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) – la più grande organizzazione mondiale di supporto nel campo della cooperazione accademica internazionale. In particolare sono disponibili:
- corsi estivi universitari. Corsi di tedesco di circa 4 settimane in Germania, copertura dei costi del corso e dell’alloggio, assicurazione sanitaria e sulla responsabilità civile e forfettario di 450 euro. Scadenza: 30 ottobre 2025.
- Borse di studio per studi post-laurea nei settori delle belle arti, del design, della comunicazione visiva e del cinema. Soggiorni di studio nell’ambito di un corso di laurea magistrale per studenti di belle arti, design, comunicazione visiva e cinema, 992 euro mensili, assicurazione sanitaria e sulla responsabilità civile, oltre a ulteriori benefit. Scadenza: 10 novembre 2025.
- Borse di studio per studi post-laurea nel campo delle arti dello spettacolo. Soggiorni di studio nell’ambito di un corso di laurea magistrale per studenti delle arti dello spettacolo, 992 euro mensili, assicurazione sanitaria e sulla responsabilità civile, oltre a ulteriori benefit. Scadenza: 10 novembre 2025.
- Borse di studio corsi di laurea magistrale in Germania per tutte le discipline. Soggiorni di studio nell’ambito di un corso di laurea magistrale per studenti di tutte le discipline, tranne quelle artistiche, 992 euro mensili, assicurazione sanitaria e sulla responsabilità civile, oltre a ulteriori benefit. Scadenza: 17 novembre 2025.
- Borse di ricerca in Germania. Soggiorni di ricerca nell’ambito di un dottorato italiano o di un progetto di ricerca post-dottorato, 1.400 euro mensili, assicurazione sanitaria e sulla responsabilità civile, con ulteriori benefit per soggiorni superiori ai 7 mesi. Scadenza: 17 novembre 2025.
- Borse di ricerca. Dottorati binazionali/Dottorati in co-tutela. Soggiorni di ricerca nell’ambito di un dottorato binazionale o in co-tutela, 1.400 euro mensili, assicurazione sanitaria e sulla responsabilità civile, con ulteriori benefit per soggiorni superiori ai 7 mesi. Scadenza: 17 novembre 2025.
- Finanziamenti per manifestazioni di ex borsisti DAAD. Soggiorni di ricerca per Alumni, fra 2.000 e 2.150 euro mensili, più indennità di viaggio. Scadenza: 17 novembre 2025.
- Soggiorni di lavoro per docenti universitari – Discipline artistiche e architettura, da 2.000 a 2.150 euro mensili, più indennità di viaggio. Scadenza: 17 novembre 2025
Com. Stam. + foto Informa Giovani
