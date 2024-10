In Germania finale del Mondiale Circuito F500 e Gara Internazionale F4. A Palermo i Trofei CONI e NGP di motonautica giovanile

A Chioggia il G.P. Aquabike Boat Show e nel mantovano tappa di Radiocomandata Dal 4 al 6 ottobre 2024: trasferta tedesca a Halbendorf per il piacentino Giuseppe Rossi per l’ultimo round del Mondiale Circuito F500 e per il piemontese Oleg Bocca nella Gara Internazionale di F4. Motonautica Giovanile 4-5 ottobre: a Palermo, sul lago di Mondello, la Finale Nazionale del Trofeo CONI e del Trofeo Next Generation Powerboat 2024.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Halbendorf in Germania,si disputerà la 3^ ed ultima tappa del Campionato Mondiale Circuito della F/500. Quindici i piloti partecipanti, provenienti da 12 diverse nazioni.

A difendere i colori azzurri ci sarà Giuseppe Rossi, il piacentino che gareggia per il Circolo Nautico Chiavenna.

Tra i forti e storici avversari del driver azzurro, il polacco Marcin Zielinski, campione iridato in carica e attuale dominatore della classifica provvisoria.

La parte alta della Classifica provvisoria del Mondiale vede dunque in testa Zielinski a 60 punti, seguito, dallo slovacco Robert Hencz con 51 punti (Hencz non è presente nell’entry listi degli iscritti a Halbendorf) e dall’ungherese Attila Havas (p.37); più distanti ma sempre il lizza per una medaglia, lo slovacco Marian Jung a 28 punti, il piacentino Rossi a punti 26, il ceco David Loukotka (p.25) e il serbo Ferenc Csako (a p.24).

A Halbendorf si disputerà anche la Gara Internazionale di Formula 4 che conta 11 piloti iscritti, provenienti da 6 diverse nazioni; tra loro, a rappresentare l’Italia c’è Oleg Bocca, il talentuoso driver piemontese di Casal Monferrato, portacolori della Rainbow Team Association.

In base al programma orario, tre le manches di gara da effettuare: sabato prove libere e cronometrate e alle ore 15.00, prima manche di gara di F4 alle ore 16.45 e prima manche di gara della F/500 alle ore 17.25; domenica le restanti due manches sia per la F4 che per la F/500.

Cerimonia di premiazione prevista alle ore 17.00.

In allegato l’entrylist piloti iscritti. Info ed avanprogramma su: www.uim.sport

TROFEO CONI E TROFEO N.G.P. 2024 in SICILIA

A Palermo, in Sicilia, dal 4 al 5 ottobre al 2024, si svolgeranno le finali nazionali del “Trofeo C.O.N.I.” e la Finale del Trofeo N.G.P. (Next Generation Powerboat).

Il Trofeo CONI è la kermesse riservata agli atleti under 14 che, in rappresentanza delle proprie Regioni, prenderanno parte alle gare nelle diverse specialità.

Le gare della Motonautica avranno luogo nel Golfo palermitano di Mondello, nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Ruggiero Lauria, e vedranno impegnati in acqua circa una ottantina di piloti partecipanti suddivisi in due categorie in base alla fascia di età, in rappresentanza di dieci delegazioni regionali FIM. Come da allegato programma orario, inizio gare, domani venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Per il Trofeo

CONI e dalle 16.00 fino alle ore 18:00 per il Trofeo NGP; le gare proseguiranno sabato 5 ottobre dalle ore 9:30 alle ore 14:00.

A seguire, alle ore 18.00 circa, la cerimonia di chiusura e premiazione della Regione che è stata capace di raccogliere il punteggio più alto. Info sul Trofeo CONI 2024 su: www.coni.it

A Chioggia (VE) dal 4 al 6 ottobre 2024 il “Grand Prix Aquabike Chioggia Boat Show”, valido quale Campionato Italiano Diporto classe Regolarità, tappa finale del Campionato Italiano Motosurf 2024 e Gara Ragionale di Moto d’Acqua.

Prosegue sui laghi mantovani di Margonara (Gonzaga), dal 5 al 6 ottobre, il Campionato Italiano Radiocomandata 2024 delle categorie elettriche.

Attesi già da oggi sul campo gara presso la Marina del Sole, gli equipaggi impegnati nel Campionato Italiano Diporto Regolarità, in tappa unica e dunque valido per l’assegnazione del titolo Nazionale 2024. Gara Regolarità domani dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa.

I riders del Motosurf saranno invece impegnati tra sabato e domenica per qualifiche e gare suddivisi per categoria: Pro e Amatoriale-Donne.

A Chioggia, Prove e Gare per tutte le categorie come da programma orario allegato; le Premiazioni di Gara sono previste indicativamente domenica pomeriggio.

Campionato Italiano Radiocomandata 2024 delle categorie elettriche a Gonzaga. Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, prosegue nella provincia mantovana di Gonzaga, sui laghi Margonara, il Campionato Italiano di Radiocomandata delle categorie

Elettriche (F1, Hydro e Offshore)

L’Asd Racing Club Margonara è l’organizzatore di questa manifestazione, valida quale 3^ importante tappa stagionale.

Sempre numerosi i Radiomodelllisti partecipanti nelle diverse categorie in gara sul lago Margonara, presso il campo di regata sito in Strada Ronchi 99.

Sabato le registrazioni e le prove libere dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e domenica, dalle ore 8:30, le gare. Premiazioni a seguire.

La quarta e ultima tappa del Campionato Italiano è ad oggi prevista a Ravenna (RA), il prossimo 9-10 novembre.

