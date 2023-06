In Germania i Pata Talenti Azzurri FMI Motocross al top dell’Europeo EMX250

Nel fine settimana del 10-11 giugno l’impianto di Teutschenthal ha ospitato il sesto appuntamento stagionale dell’Europeo Motocross EMX250 ed EMX125 che ha nuovamente riaffermato il valore dei Pata Talenti Azzurri FMI.

In questa prova tedesca prevista dal calendario, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono nuovamente distinti in positivo, primeggiando con risultati di rilievo a conferma dell’ottimo momento del Motocross tricolore.

Partendo dall’Europeo Motocross 250cc, con il sesto podio in sei round finora disputati Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing) si è confermato capo-classifica con vantaggio di campionato. Secondo e terzo nelle due manche, con il secondo posto dell’evento ha conservato la tabella rossa, potendo annoverare ben 35 punti di margine sul suo più diretto inseguitore, Kay Karssemakers.

Raggiunto e superato il giro di boa della stagione, sono così ben tre i Pata Talenti Azzurri FMI nella Top-10 dell’Europeo EMX250. Oltre a Bonacorsi, si riafferma splendida realtà della categoria Ferruccio Zanchi (VRT KTM Factory Juniors). Al debutto quest’anno in 250cc, sabato ha conquistato la prima vittoria facendo sua Gara 1 e, con il nono posto nella seconda per la quarta posizione dell’evento, con 188 punti all’attivo figura quarto in campionato, non così distante da una potenziale Top-3.

Ottavo nella generale altresì Valerio Lata (Team Beddini KTM Racing). Il Campione Europeo 125cc 2021 ha concluso sesto di tappa portando a termine in ottava e sesta posizione le due manche, lasciandosi alle spalle un periodo problematico complice il recente infortunio. Segnali positivi emersi anche da Federico Tuani (SM Action Racing Team YUASA Battery KTM), undicesimo e quindicesimo nelle due manche per la dodicesima posizione dell’evento, ritrovandosi a pochi punti dalla Top-10 di campionato. Da rimarcare anche la crescita espressa degli altri due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nell’EMX250: quattordicesimo di tappa Andrea Rossi (Team FM MaxBart KTM, 17° e 11°), diciannovesimo Matteo Luigi Russi (Ghidinelli Racing Team Yamaha, 23° e 17°).

Passando all’Europeo Motocross 125, Teutschenthal ha riservato in Gara 1 la prima Top-3 di Simone Mancini (Caparvi Racing Team Yamaha), classificatosi terzo e, in virtù dell’undicesimo posto della seconda manche, sesto dell’evento. Ha concluso diciottesimo altresì Nicola Salvini (JK Racing Yamaha, 22° e 12°), fuori dalla zona punti invece Brando Rispoli (Dream Team Yamaha). Costretto suo malgrado alla resa Niccolò Mannini (Fantic Racing MX), il quale ha rimediato un infortunio ad una gamba nel corso delle prove.

Nello stesso fine settimana, a Bosisio Parini è andato in scena il quinto round del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige Femminile che non ha sorriso a Giorgia Blasigh (Team Beddini KTM Racing). Complice una caduta nelle prove ha riportato una frattura dello scafoide e, nonostante questo infortunio, stringendo i denti ha concluso le due manche entrambe in quarta posizione, confermandosi al secondo posto in campionato.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Un weekend dove i Talenti Azzurri si sono nuovamente espressi ad alti livelli, soprattutto nell’Europeo 250. Andrea Bonacorsi è sempre più leader, Ferruccio Zanchi ha vinto la sua prima manche e Valerio Lata è in ripresa dopo tutti i problemi fisici vissuti nell’ultimo periodo. Possiamo annoverare ben tre piloti coinvolti nel nostro progetto nella top-10 di campionato con Bonacorsi detentore della tabella rossa, Zanchi quarto al debutto ed a pochi punti dal terzo, senza scordarci di Lata e, non da meno, Federico Tuani, non così lontano dai primi 10 dell’Europeo. Inoltre in Germania si è messo in mostra Andrea Rossi con una positiva Gara 2, mentre Matteo Luigi Russi ha preso qualche punticino ed a sua volta è in crescita. Siamo soddisfatti della piega che sta prendendo l’Europeo 250 per i nostri colori e dei segnali incoraggianti emersi nella classe 125. Simone Mancini, senza alcun tipo di timore, ha concluso terzo in Gara 1 al culmine di una brillante prestazione, ottenendo la prima top-3 di questa stagione. Sfortunatamente qualche problema gli ha precluso la possibilità di ripetersi nella seconda manche e, sempre a causa di una serie di sventure, Nicola Salvini ha visto il suo weekend condizionato da diversi episodi vissuti nei primi giri di entrambe le gare. Doveroso da parte nostra un augurio di pronta guarigione a Niccolò Mannini, il quale si è fatto male ad una gamba nel corso del primo giro di prove cronometrate. Estendiamo questo augurio anche a Giorgia Blasigh, infortunatasi allo scafoide a Bosisio Parini nel quarto round del Campionato Italiano Femminile, ma in grado di portare a termine le due manche stringendo i denti e, non da meno, conservando la seconda posizione nella generale. Al termine di questo weekend cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno: nell’Europeo 250 siamo protagonisti ed in 125 cominciamo ad ingranare. Adesso si prospettano una serie di impegni come la Rookies Cup ed il Mondiale Junior che si svolgeranno su terreni congeniali ai nostri piloti. Settimana prossima inoltre ci trasferiremo in Belgio per un periodo intensivo di lavoro sul terreno sabbioso in vista di Lommel, appuntamento in agenda a fine luglio“.

Foto di gruppo a Teutschenthal di alcuni dei Pata Talenti Azzurri FMI e PIN (Piloti Interesse Nazionale) Motocross insieme al Tecnico FMI Cristiano Doimi

I Pata Talenti Azzurri FMI saranno impegnati questo fine settimana al Circuito Ciclamino di Arco di Trento nel quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige MX2 2023 oltre che nella seconda prova della Rookies Cup riservata ai giovanissimi Under 17.

L’elenco dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. + foto Federmoto