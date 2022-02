In Libreria: L’Italia in Scena di Federico Mollicone Edito Pagine IlibridelBorghese

Questo non è un libro personale, ma un libro che contiene tante storie e si compone di molti degli interventi, atti, e quant’altro che Federico Mollicone ha presentato in Parlamento, assieme ad altri deputati del suo gruppo, a dimostrazione di come la “destra esista e sia pronta a governare il nostro Paese”.

L’opera, 300 pagine, fitte d’interventi fatti da Mollicone in aula a Montecitorio, su svariati temi. Dalla cultura, spettacolo, teatro, editoria, beni culturali, cybersecurity, all’informazione, per passare ai temi della Pandemia, all’educazione civica, sino ad arrivare ai temi sull’immigrazione, in una sorta di impegno politico a 360 gradi del parlamentare romano.

I numeri parlano chiaro: 292 interventi in aula, oltre 130 disegni di legge, oltre 70 ordini del giorno, 1.019 emendamenti, quasi 30 interpellanze e circa 100 mozioni, questo in numeri il lavoro parlamentare negli ultimi tre anni svolto dal deputato di Fratelli d’Italia.

Ad inizio libro, la prefazione di Giorgia Meloni, che ripercorre la storia politica di Federico Mollicone. Dall’impegno giovanile, nel movimento studentesco e in Azione Giovani, sino ad arrivare in parlamento. Poi l’intervista a tutto tondo di Gian Marco Chiocci, e l’introduzione, scritta, – come sottolinea in modo inusuale lo stesso Mollicone – dal padre dello stesso, Nazzareno.

