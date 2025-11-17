In macchina 100 grammi di droga: arrestato dai Carabinieri pusher 27enne

Catania. L’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini, ha portato all’arresto di un 27enne, residente nel capoluogo etneo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, i quali hanno acquisito indizi a carico del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, spesso visto muoversi nel quartiere a bordo di un’autovettura di colore scuro.

Gli investigatori hanno, pertanto, predisposto un servizio di osservazione a distanza, in modalità “discreta”, per seguire le mosse del 27enne e, ad un certo punto, lo hanno visto raggiungere in auto via Cilea dove, proprio sotto i loro occhi, è avvenuto un rapido scambio tra il conducente e un giovane acquirente.

Immediato è, perciò, scattato l’intervento dei Carabinieri che lo hanno bloccato, nonostante il tentativo del pusher di allontanarsi rifugiandosi all’interno di un centro scommesse. Messo in sicurezza il sospettato, gli investigatori hanno perquisito la sua utilitaria nella quale hanno recuperato quasi 100 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a olio di hashish e 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 27enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.