In manette 35enne palermitano per estorsione aggravata

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, nei confronti di un 35enne palermitano pregiudicato, già detenuto in carcere, accusato di estorsione aggravata in danno di concittadino 34enne.

L’attività investigativa, condotta dai militari e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata eseguita tra il 2021 ed il 2022 ed ha consentito agli inquirenti di acquisire, con servizi di osservazione, controllo e pedinamento e con l’ausilio di attività tecniche di intercettazione, gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.

Lo stesso nel giugno 2021, avrebbe condotto la vittima in un garage del quartiere “Vucciria” e, dopo averlo minacciato e colpito ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, lo avrebbe costretto a reperire e consegnare 40.000 euro in contanti e un orologio del valore di circa 15.000 euro.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.