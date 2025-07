In marcia per la libertà il nuovo romanzo di Daniela Scimeca che restituisce voce alla Storia

Un romanzo intenso che restituisce la voce ai protagonisti della Storia: Bonfirraro Editore presenta In marcia verso la libertà di Daniela Scimeca.

Bonfirraro Editore è lieta di annunciare l’uscita di In marcia per la libertà, l’atteso romanzo di Daniela Scimeca presentato in anteprima assoluta durante la quindicesima edizione di Una Marina di Libri di Palermo. Il libro sarà disponibile nelle migliori librerie e negli store on line dal 13 giugno.

Daniela Scimeca, già autrice per Bonfirraro del successo Il mistero della tomba di Federico II, torna in libreria dopo un decennio con una storia semplice e autentica, capace di dare voce ai ricordi e alle emozioni di chi ha vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

Il libro nasce dalla memoria dei nonni dell’autrice, uomini e donne comuni catapultati in un conflitto che ne ha sconvolto l’esistenza, trasformandoli in testimoni silenziosi di un’epoca di fame, dolore e paura, ma anche di resilienza e speranza.

«Non volevo scrivere una ricostruzione accademica né un atto d’accusa» racconta Daniela Scimeca, «ma ridare voce e dignità a chi ha attraversato sulla propria pelle l’orrore della guerra e la dolcezza fragile della rinascita. Una storia che tocca molti, perché ogni famiglia conserva, in fondo al cuore, la memoria di chi è partito e di chi è rimasto, intrecciando attese, silenzi e frammenti di coraggio che hanno custodito la vita.»

In marcia per la libertà è molto più di un racconto di guerra: è un inno alla forza dello spirito umano, un tributo alla memoria e una riflessione sull’importanza di non dimenticare. Una lettura che toccherà il cuore dei lettori e lascerà un segno indelebile.

Giuseppe è un uomo semplice, senza vocazione al comando, ma con un cuore saldo e un coraggio che emerge solo nei momenti più bui. Deportato in Grecia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, attraversa fame, gelo, angherie e marce forzate, privato di tutto tranne che della dignità. Intorno a lui, un’umanità spogliata, abbattuta, ma mai del tutto vinta. Dall’altra parte del mare, sua moglie lo aspetta, stringendo tra le mani le sue lettere come fossero preghiere.

“Crediamo fermamente che le storie vere, quelle che nascono dalle radici delle famiglie e si intrecciano con la grande Storia, siano la chiave per costruire una memoria collettiva più consapevole.” Dichiara l’editore Salvo Bonfirraro. “Questo libro è un invito a non dimenticare e a riflettere sul valore della pace e della libertà, oggi più che mai attuali.”

L’AUTRICE

Daniela Scimeca

Vive a Palermo, è laureata in lettere e insegna al liceo. Nel 1996 ha vinto il Primo Premio di Giornalismo giovanile “Dario Arrigo”. Nel 2003 collabora con l’Associazione Teatro-Scuola scrivendo recensioni per le stagioni del Teatro Biondo di Palermo e nel 2006 pubblica articoli a carattere didattico su Biblìon. Nel 2010, il suo racconto La visita è stato inserito nella raccolta È solo poesia. Nel 2014, al concorso internazionale “Nat Scammacca”, ha ricevuto una segnalazione di merito per il racconto Samir e gli altri inserito nell’antologia Erice e Nat. Il mistero della tomba di Federico II, edito da Bonfirraro nel 2014, è stato finalista regionale alla seconda edizione del Premio RAI La Giara. Partecipa volentieri a mostre collettive con caviardage e collage e, in quest’ambito, ha vinto il Premio Catullo 2024 alla mostra Dipingere Parole. Nel 2024, un suo contributo è stato inserito nella rivista di scienze umane Augeo IV dedicato alla scuola.

Bonfirraro editore:

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo. Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/

SCHEDA LIBRO

Titolo: In marcia verso la libertà

Autore: Daniela Scimeca

Editore: Bonfirraro editore

Pagine: 160

Formato: 14,5×21 cm

Isbn: 978-88-6272-348-0

Prezzo: 18,00 €

