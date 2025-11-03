In occasione dell’uscita di “Wicked – Parte 2”, UCI Cinemas regala al proprio pubblico un’esperienza magica

UCI CinemasIl gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche UCI Cinemas,