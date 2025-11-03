In occasione dell’uscita di “Wicked – Parte 2”, UCI Cinemas regala al proprio pubblico un’esperienza magica
Roma – Per celebrare l’arrivo in sala dell’attesissimo Wicked – Parte 2, distribuito da Universal Pictures International Italy, UCI Cinemas regala al proprio pubblico la possibilità di vivere un’esperienza altrettanto magica, scegliendo se regalarsi una coccola alla spa, provare una lezione di cucina o lanciarsi in un’avventura in natura.
Acquistando online un biglietto UCI Cinemas per gli spettacoli fino al 23 novembre, infatti, gli spettatori potranno, previa registrazione entro il 26 novembre, partecipare all’estrazione di premi per vivere momenti magici e costruire ricordi unici. UCI Cinemas conferma così il suo impegno a rendere l’esperienza in sala un’immersione unica ed irripetibile nell’universo creato dalla magia del cinema.
Il fenomeno culturale cinematografico globale dello scorso anno, diventato l’adattamento cinematografico di uno spettacolo di Broadway di maggior successo di tutti i tempi, giunge alla sua epica, elettrizzante ed emozionante conclusione in Wicked – Parte 2. Diretto ancora una volta dal pluripremiato regista Jon M. Chu e con il ritorno dello spettacolare cast guidato dalle superstar candidate all’Oscar Cynchita Erivo e Ariana Grande, il film è il capitolo finale della storia mai raccontata delle streghe di Oz.
Come Wicked – Parte 2 trasporta il pubblico in un mondo incantato, così UCI Cinemas offre la possibilità di una fuga indimenticabile, da vivere assieme ad un’altra persona, scegliendo tra una di queste categorie:
– Benessere da Favola, per regalarsi un trattamento rigenerante, brindare con una cena gourmet e rilassarsi durante un soggiorno da sogno in hotel.
– Magia in cucina, per diventare un vero mago dei fornelli! Tra pozioni frizzanti ed elisir deliziosi, la lezione di cucina accompagnerà una notte incantata in una città dal fascino magico.
– Vola tra gli alberi, un’emozionante avventura sospesa a contatto con la natura, per trascorrere due notti indimenticabili in una foresta incantata.
Ma le sorprese per questa attesa uscita cinematografica non finiscono qui. Acquistando online il biglietto per uno spettacolo UCI Cinemas tra il 19 ed il 23 novembre, gli spettatori riceveranno un esclusivo bracciale ispirato a Wicked – Part 2; chi sceglie invece di godersi lo spettacolo in IMAX, potrà portare a casa l’esclusivo booklet IMAX del film.
|Per partecipare al concorso e maggiori informazioni: wickedparte2.ucicinemas.itBiglietti per Wicked – Parte 2 acquistabili qui:https://ucicinemas.it/film/wicked-parte-2#showtimes
|UCI CinemasIl gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche UCI Cinemas,
Com. Stam. + foto