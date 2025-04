In partenza a bali una scenografica tappa di Coppa del Mondo 13 azzurri nuovamente a caccia di finali nella Lead e nella Speed

Dopo l’appassionante esordio di Coppa del Mondo Lead e Speed, cha ha visto 4 azzurri impegnati nelle finali delle 2 specialità, ci avviciniamo ad una seconda tappa se possibile ancora più entusiasmante.

Innanzitutto per la location da favola: infatti la competizione avrà luogo nella zona peninsulare di Nusa Dua, nella regione sud-orientale di Bali, una delle località più panoramiche della rinomata isola indonesiana. Per poter ospitare questo importante evento internazionale sono state installate due pareti di arrampicata vicino all’oceano, offrendo così ad atleti e spettatori un ambiente di gara assolutamente spettacolare.

Si tratta di un debutto storico per Bali, che dal 2 al 4 maggio ospiterà per la prima volta una tappa di Coppa del Mondo, mentre sarà la terza volta per l’Indonesia, dopo le due date a Jakarta del 2022 e 2023. E sarà proprio questa eccezionale location a concludere il tour asiatico che ha aperto la IFSC World Cup Series, dopo le tappe cinesi di Keqiao e Wujiang.

Gli atleti, dopo la prova di Wujiang, in cui hanno potuto verificare lo stato di forma dei loro avversari e prendere ulteriore coscienza delle proprie potenzialità, adesso saranno ancora più agguerriti nell’alzare l’asticella, ambire al podio e raccogliere i punti del trofeo di circuito.

Il contingente azzurro sarà estremamente motivato, partendo con 3 atleti nella top 10 del ranking di Coppa del Mondo: Rogora, Schenk e Zurloni.

Naturalmente sarà presente un formidabile contingente indonesiano, pronto a brillare davanti al pubblico di casa. Fra tutti il Campione Olimpico Speed, Veddriq Leonardo, la Campionessa del Mondo Speed, D.M.R. Kusuma Dewi, e l’altro ex recordman, Kiromal Katibin.

Fra i velocisti il cinese Long ha preso subito il comando della classifica grazie all’oro di Wujiang. Lo statunitense Samuel Watson e l’indonesiano Katibin, che in Cina sono andati vicinissimi ad abbassare il record mondiale, detenuto dal velocista a stelle e strisce, cercheranno nuovamente di insidiare quel famigerato 4.74”. Anche gli azzurri Zurloni e Fossali, che hanno dimostrato di saper scendere sotto i 5”, faranno di tutto per onorare i loro titoli rispettivamente di Campione del Mondo e Campione Europeo in carica.

Ma anche Gian Luca Zodda, Luca Robbiati e Marco Rontini cercheranno di tirar fuori la prestazione della vita in uno dei luoghi più scenografici in cui i velocisti mondiali abbiano mai gareggiato.

In campo femminile, le cinesi Zhang e Deng e la coreana Jeong cercheranno un ulteriore podio, mentre la campionessa olimpica Miroslaw sarà estremamente motivata a migliorare la sua prestazione. Allo stesso modo punteranno a fermare il cronometro prima di tutte le rivali anche la statunitense Emma Hunt, la polacca Kalucka e le nostre azzurre Beatrice Colli, Giulia Randi e Agnese Fiorio.

Nella specialità di difficoltà daranno di nuovo battaglia le 3 atlete del podio di Wujiang: la britannica McNeice e la sudcoreana Seo, che hanno dovuto spartirsi l’oro, e la statunitense Sanders, che punta alla sua terza medaglia consecutiva dopo il bronzo a Wujiang e l’oro a Keqiao (per il Boulder). Ma siamo certi che la nostra Laura Rogora sarà un’altra delle punte di diamante di questa sfida, mentre Ilaria Scolaris cercherà di mettersi maggiormente in luce.

Anche i medagliati del comparto maschile saranno pronti a dare battaglia, Anraku in primis, così come Suzuki e Ginés López, ma non vanno trascurati atleti come il Campione Olimpico, nonché detentore della Coppa del Mondo Lead 2024, Toby Roberts.

Filip Schenk punterà a ribadire la sua presenza in finale e gli altri azzurri Giovanni Placci e Giorgio Tomatis saranno super motivati a guadagnare posti in classifica e magari conquistare una finale a loro volta.

Ma ecco il programma della manifestazione:

Venerdì 2 maggio alle ore 8.00 (ora italiana) partiranno le qualifiche Lead maschili e femminili.

Sabato 3 maggio alle ore 5.00 inizieranno le qualifiche Speed (prima femminili, poi maschili), e alle ore 9.00 si disputeranno le adrenaliniche finali di velocità.

Domenica alle ore 4.00 avranno luogo le semifinali Lead, alle ore 14.30 le finali maschili, e alle ore 15.25 le finali femminili.

Come sempre sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.

Il gioco si fa entusiasmante, stay tuned e forza azzurri!

Link per consultare il ranking di Coppa del Mondo:

Lead – https://ifsc.results.info/rankings/cup/103/0

Speed – https://ifsc.results.info/rankings/cup/103/1

Com. Stam. + foto FASI