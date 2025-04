In Perù nello Skeet dominano gli States Per loro cinque medaglie sulle sei in palio. In finale Pittini, poi quinto

Lima (PER) – La gara di Skeet della Seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF si è chiusa con il trionfo degli Strati Uniti.

Al maschile a vincere è stato Dustan Taylor, seguito al secondo posto dal connazionale Christian Elliot. Terzo il cinese Xu Han.

Occasione mancata per Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD). L’azzurro, d’oro nella Coppa del Mondo di Larnaca (CYP) nel 2023, è entrato in finale con 121/125 +1+1 in sesta piazza, ma non ha superato la seconda eliminatori, fermandosi al quinto posto con 26/30.

Lontani dalla finale gli altri due azzurri. Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE) con 119/125 si è dovuto accontentare della ventunesima piazza, mentre con 115/125 Niccolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo non è salito oltre la ventiseiesima.

Con 117/125 ha chiuso la gara Cristian Ciccotti (Carabinieri) di Roma, impegnato nella competizione solo per i punti del Ranking ISSF.

Nella gara femminile il podio è stato tutto statunitense con l’oro di Kimberly Rhode, l’argento di Samantha Simonton ed il bronzo di Dania Jo Vizzi. Purtroppo, nessuna delle azzurre è riuscita ad approdare alla finale. Il miglior piazzamento lo ha ottenuto Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI), decima con 114/125, seguita da Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI), dodicesima con 112/125, e da Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma, ventiseiesima con 105/125.

Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS), in gara solo per i punti del Ranking ISSF, ha concluso la sua esperienza in Perù con 112/125.

“Bravo Erik (Pittini, ndr), che ha conquistato la finale. Dagli altri mi aspettavo qualcosa in più – ha dichiarato il Direttore Tecnico dello Skeet Luigi Lodde – Dobbiamo migliorare l’approccio e l’avvicinamento alle gare, ma siamo all’inizio della stagione e lavoreremo sulle difficoltà che sono emerse per migliorare. Ringrazio la Federazione e i ragazzi per aver lottato fino all’ultimo bersaglio.”.

Da domani i protagonisti in pedana saranno gli specialisti di Fossa Olimpica, impegnati negli allenamenti liberi.

RISULTATI

Skeet Maschile: 1° Dustan TAYLOR (USA) 121/125 (+1+2+16) – 56/60; 2° Christian ELLIOTT (USA) 123/125 – 55/60; 3° Xu HAN (ITA) 121/125 (+3) – 46/50; 4° Hector Andres FLORES BARAHONA (CHI) 121/125 (+4) – 36/40; 5° Erik PITTINI (ITA) 121/125 (+1+1) – 26/30; 6° Liangliang WU (CHN) 121/125 (+1+2+15) – 14/20; 21° Tammaro CASSANDRO (ITA) 119/125; 26° Niccolò SODI (ITA) 115/125. RPO: Cristian CICCOTTI (ITA) 117/125.

Skeet Femminile: 1ª Kimberly RHODE (USA) 120/125 – 56/60 (+2); 2ª Samantha SIMONTON (USA) 121/125 (+2) – 56/60 (+1); 3ª Dania Jo VIZZI (USA) 123/125 – 42/50; 4ª Yiting JIANG (CHN) 121/125 (+1)35/40; 5ª Raiza DHILLON (IND) 117/125 (+2) – 26/30; 6ª Yufei CHE (CHN) 118/125 – 17/20; 10ª Sara BONGINI (ITA) 114/125; 12ª Martina MARUZZO (ITA) 112/125; 19ª Damina PAOLACCI (ITA) 105/125. RPO: Arianna NEMBER (ITA) 112/125

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Niccolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo. RPO: Cristian Ciccotti (carabinieri) di Roma.

Ladies: Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI); Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma; Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI). RPO: Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS).

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE). RPO: Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV).

Tecnico Federale: Fabrizio Satolli.

Capo Missione: Roberta Pelosi.

PROGRAMMA

Giovedì 17 aprile Allenamenti Liberi Trap

Venerdì 18 aprile Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 19 aprile Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 20 aprile Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

22:00 Finale Trap Femminile

23:30 Finale Trap Maschile

Lunedì 21 aprile Gara Trap Mixed Team

22:00 Medal Matches Mixed Team Trap

23:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Lima e Roma è di +7 ora. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00).

Com. Stam. FITAV