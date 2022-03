In provincia di Messina in corso la campagna di sensibilizzazione, informazione e supporto agli stranieri presenti sul territorio, grazie al progetto SU.PRE.ME.

Lotto 6 – Messina. Coinvolti i comuni di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone e Tortorici

E’ in corso, in provincia di Messina, la campagna di sensibilizzazione, informazione e supporto agli stranieri presenti sul nostro territorio grazie al Progetto Su.Pre.Me. Lotto 6 – Messina (Affidamento del servizio di gestione degli interventi integrati di assistenza, trattamento e tutela della salute dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo; affidamento del servizio di noleggio van per trasporto collettivo per supportare la mobilità connessa al lavoro, spezzando le logiche di reclutamento del caporalato). Il progetto, attivato l’11 febbraio scorso e gestito dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., si articola in diversi Comuni della provincia di Messina con una serie di azioni che vedranno la presenza di un camper medico-sanitario attrezzato e di una equipe multidisciplinare, formata da professionisti in area medico-legale, psicologica e da mediatori culturali, avente il ruolo di sensibilizzare la popolazione straniera soggiornante regolarmente sul territorio e presente in insediamenti individuati, alla conoscenza di informazioni basi sulla salute e sulla sanità al fine di agevolare il loro accesso ai servizi sanitari in maniera informale e consapevole. Durante l’azione informativa l’equipe si occupa di distribuire ai beneficiari un kit igienico sanitario e materiale informativo riportanti i riferimenti e la mappatura dei servizi sanitari territoriali.

Di particolare rilievo è l’incontro che si è svolto domenica 13 marzo, dalle ore 10, nel parcheggio alla spalle del Palazzo municipale di Terme Vigliatore, registrando il consenso sulla bontà di questa “campagna di informazione di sensibilizzazione alla popolazione straniera che soggiorna sul nostro territorio” dal sindaco Bartolo Cipriano e dall’assessore comunale ai Servizi sociali, Florinda Duci, la quale ha affermato di essere“contenta della buona risposta che c’è stata la mattina di domenica 13 marzo, all’iniziativa promossa assieme al Consorzio Umana Solidarietà, degli stranieri presenti sul nostro territorio. La volontà dell’amministrazione comunale di Teme Vigliatore, infatti, è quella di muoversi nella direzione dell’integrazione sociale con le diverse etnie. Noi siamo e saremo sempre pronti a rispondere anche alle loro esigenze e domande,perché per noi non esistono diversità”.

Gli incontri col camper del Progetto Su.Pre.Me. sono proseguiti anche lunedì 14 marzo, nella città di Barcellona Pozzo di Gotto presso alcune strutture dedite all’accoglienza degli stranieri e giovedì 16 una rappresentanza dell’equipe parteciperà al tavolo tecnico Su.Pre.Me indetto presso il Municipio di Milazzo. Venerdì 18 marzo il camper stazionerà all’ingresso della Moschea di Messina.

Marco Consoli, responsabile del progetto in provincia di Messina: “Le tappe sono il frutto di un primo step di pianificazione dell’azione prevista dal Progetto che ha visto impegnato me (in qualità di responsabile) e l’equipe, in incontri conoscitivi e programmatori con la Direzione Generale dell’ASP di Messina, l’ufficio territoriale stranieri e le amministrazioni comunali di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Furnari, Falcone e Tortorici ed in ultimo con la rete del Terzo settore impegnato in attività di accoglienza, tutela ed integrazione degli stranieri. Siamo soddisfatti perché i primi incontri hanno avuto buon esito”.

