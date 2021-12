In rampa di lancio il 2022 di TopJet F2000 Formula Troph

Nuovo anno in crescita annunciata per la serie monoposto organizzata da Piero Longhi a cui si aggiunge la novità del Trofeo TopJet F.2.0 Cup. Sette appuntamenti con round oltre confine per il Trofeo ACI, tutti in diretta TV. Start da Monza il 24 aprile. “Desideriamo offrire una promozione adeguata al crescente numero di piloti che hanno espresso fiducia alla serie

Gozzano (NO). Un 2022 ricco di novità per la TopJet F2000 Formula Trophy. La serie ideata dal pluri campione rally ed ora evoluto pistard Piero Longhi si svolgerà su sette appuntamenti sui più importanti tracciati italiani, con tanto di round oltre confine al Red Bull Ring. La promozione sarà di ACI Sport, tutte le gare in diretta TV. Arriva la F. 2.0 Cup, la categoria riservata alla Formula Renault, che va ad impreziosire le griglie di partenza con le già apprezzate monoposto di Formula 3, le vetture di classe regina. Il campionato è come sempre aperto a tutte le monoposto.

Lo ha annunciato lo stesso Longhi che ha pianificato attentamente la promozione della stagione 2022 per offrire la migliore promozione e l’adeguato risalto al crescente numero di piloti che continua a confermare fiducia in una serie, che favorisce la crescita sportiva di ciascun pilota, esaltandone le doti ed il lavoro di squadra. Griglia unica e suddivisione nelle varie categorie, con classifica assoluta e classifiche per ciascuna classe, con tanto di assegnazione punti e montepremi. Week end con 2 turni di prove libere da 25 minuti, una qualifica sempre da 25 minuti e della stessa durata le due gare. Si inizia da Monza il 24 aprile, poi l’8 maggio ad Imola ed il 5 giugno in Austria al Red Bull Ring. Nel week end del 3 luglio sarà Vallelunga ad ospitare il 4° appuntamento stagionale, prima della pausa estiva. Nuovamente a Vallelunga il 18 settembre e round conclusivo a Misano il 5 novembre nel contesto del Gruppo Peroni. Non è esclusa qualche piacevole sorpresa estemporanea. Campione 2021 è Bernardo Pellegrini su Dallara 313 Volkswagen, che anche quest’anno ha duellato fino alla fine con Dino rasero, campione 2020 su Dallara 317 e sempre protagonista di vertice.

-“Nel 2021 la partecipazione media ad ogni gara ha superato le 24 presenze – ha sottolineato Piero Longhi – desideriamo offrire una promozione adeguata a quanti confermano piena fiducia nella nostra serie. Il numero crescente di adesioni del 2021 e quelle già pervenute per la prossima stagione, ci ha spinto a pianificare degli investimenti volti a favorire il prestigio e la visibilità del nostro campionato, che adesso torna all’interno degli ACI Racing Week End. La diretta TV ed i servizi di approfondimento garantiranno ottima visibilità a tutti i protagonisti e qualità decisamente elevata. Con TopJet F2000 Trophy si cresce sportivamente e chi lo desidera può proseguire verso categorie maggiori, dopo un percorso certamente formativo, dove sono importanti entusiasmo, passione e spirito agonistico, mentre sono contenute le risorse economiche necessarie”-

Calendario TopJet F2000 Formula Trophy:

Monza 24/04

Imola 08/05

Red Bull 05/06

Vallelunga 03/07

Hockenheim 31/07

Vallelunga 18/09

Misano 05/11

