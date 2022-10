In ricordo di Ciccio Ingrassia

Avrebbe compito 100 anni, essendo nato il 5 ottobre 1922, il grande e indimenticabile Ciccio Ingrassia. Nato in Via San Gre­go­rio n. 13, nel quar­tie­re Capo, nei pres­si di Por­ta Ca­ri­ni, Cic­cio riu­scì a pren­de­re la li­cen­za ele­men­ta­re ma dopo il pri­mo gin­na­sio, ab­ban­do­nò gli studi.

Per te­ner­si oc­cu­pa­to fece di­ver­si me­stie­ri: ra­gaz­zo di sa­lu­me­ria, bar­bie­re, fa­le­gna­me, cal­zo­la­io e, ap­pe­na 15en­ne, si spe­cia­liz­zò come ta­glia­to­re mo­del­li­sta. La sua vera pas­sio­ne, però, era il tea­tro, la re­ci­ta­zio­ne e spes­so riu­sci­va a rag­gra­nel­la­re qual­che lira esi­ben­do­si come mac­chiet­ti­sta anche nei ma­tri­mo­ni. Più tar­di, fre­quen­tan­do la “le­gio­ne stra­nie­ra” (era così chia­ma­to dai clienti abituali, ar­ti­sti in cer­ca di scrit­tu­ra, il bar che si tro­va­va al­l’in­ter­no del cine-tea­tro Mas­si­mo, ndr), conob­be un gio­va­ne at­to­re ca­rat­te­ri­sta, Enzo An­dro­ni­co che, in se­gui­to, avreb­be par­te­ci­pa­to a nu­me­ro­si film e tra­smis­sio­ni te­le­vi­si­ve, con la cop­pia Fran­co & Cic­cio. Con An­dro­ni­co e un tale Ciam­po­lo, In­gras­sia for­mò il “Trio Sgam­bet­ta” che si esi­bì in di­ver­si “palchetti” (spet­ta­co­li di piaz­za in occasione di festività) o in teatrini di provincia. Sciol­to­si il Trio, In­gras­sia si ri­cor­dò di un gio­va­ne ar­ti­sta di stra­da che, in va­rie piaz­ze, con smor­fie, imi­ta­zio­ni, pa­ro­die e im­prov­vi­sa­zio­ni va­rie, di­ver­ti­va fino alle la­cri­me i pas­san­ti che, sem­pre più nu­me­ro­si, si fer­ma­va­no per ap­plau­dir­lo. Si trat­ta­va di Fran­ce­sco Be­ne­na­to, an­che lui del quar­tie­re Capo, es­sen­do nato in Vi­co­lo del­le Api. A quel tem­po il fu­tu­ro Fran­co Fran­chi era noto come Cic­cio Fer­raù (dal nome del ca­va­lie­re sa­ra­ce­no pre­sen­te nel­l’Or­lan­do Fu­rio­so e che nel­l’O­pe­ra dei Pupi com­bat­te con Or­lan­do, ndr). Un anno importante è il 1954 per­ché se­gna l’av­ven­to di una nuo­va cop­pia di co­mi­ci: Franco Franchi e Cic­cio In­gras­sia”. La cop­pia, dopo al­cu­ni spet­ta­co­li di col­lau­do in tea­tri cit­ta­di­ni e di pro­vin­cia, in­co­rag­gia­ta dai suc­ces­si ot­te­nu­ti, de­but­ta uf­fi­cial­men­te al Tea­tro Co­sta di Ca­stel­ve­trano con la pa­ro­dia del­la fa­mo­sa can­zo­ne “Core ‘ngra­to” che cul­mi­na­va con l’e­si­la­ran­te sket­ch del­la bi­lan­cia. Se­gui­ro­no va­rie tour­née in di­ver­si tea­tri del­la pe­ni­so­la, gra­zie al­l’in­con­tro col ca­po­co­mi­co Gio­van­ni Di Rien­zo. L’o­ri­gi­ne del suc­ces­so del­la cop­pia era, sen­za dub­bio, il con­tra­sto del loro aspet­to fi­si­co: bas­so, ro­bu­sto, a vol­te gof­fo e dal­la fac­cia di gom­ma che riu­sci­va a fare im­pen­sa­bi­li smor­fie, Fran­co; lon­gi­li­neo, con un’a­ria si­gno­ri­le e fur­ba, In­gras­sia, rap­pre­sen­ta­va il “col­to”. Nel 1959, il pe­rio­di­co di spet­ta­co­lo “Ma­scot­te”, as­se­gna ai due co­mi­ci l’o­mo­ni­mo pre­mio con­si­de­ran­do­li la “ri­ve­la­zio­ne del­l’an­no” per la pic­co­la ri­bal­ta e, du­ran­te un va­rie­tà, l’at­to­re Gino Buz­zan­ca, zio di Lan­do, ve­den­do­li re­ci­ta­re e at­trat­to dal­la loro bra­vu­ra, li pre­sen­tò a Do­me­ni­co Mo­du­gno che, pren­den­do atto del­la loro ori­gi­na­le co­mi­ci­tà, li vol­le nei film “Ap­pun­ta­men­to a Ischia” e “L’o­no­ra­ta so­cie­tà”; poi, no­ta­ti da vari re­gi­sti, ini­zia­no a la­vo­ra­re per il ci­ne­ma. Di loro ri­man­go­no 139 film, com­pre­si 11 gi­ra­ti da Fran­chi e 16 da In­gras­sia (du­ran­te i loro “di­vor­zi” ar­ti­sti­ci), di­mo­stran­do, così, di ave­re le ca­pa­ci­tà di so­ste­ne­re dei ruo­li im­por­tan­ti, an­che se­pa­ra­ta­men­te, ri­scuo­ten­do pure lo stes­so suc­ces­so di cop­pia ed, inol­tre, nu­me­ro­si sfar­zo­si spet­ta­co­li te­le­vi­si­vi, mol­ti sket­ch, can­zo­ni, ca­ro­sel­li e si­gle te­le­vi­si­ve. Il 10 di­cem­bre 2012, il Co­mu­ne di Pa­ler­mo ha de­di­ca­to una piaz­zet­ta ai due in­di­men­ti­ca­bi­li co­mici, che si tro­va al­l’an­go­lo di Piaz­za Ve­ne­zia, alle spal­le del Tea­tro Bion­do Sta­bi­le di Pa­ler­mo. An­che l’at­ti­guo giar­di­net­to, il 9/​1/​2015, è sta­to in­ti­to­la­to al gran­de Do­me­ni­co Mo­du­gno arricchito­ poi, il 9/​12/​2015 da un bas­so­ri­lie­vo con le im­ma­gi­ni di Fran­chi, In­gras­sia e Mo­du­gno, ope­ra del­lo scul­to­re Gian­fran­co Ra­gu­sa­no. Si­gni­fi­ca­ti­vo il po­sto per­ché i tre ar­ti­sti, nel 1961, var­ca­ro­no la so­glia del Tea­tro Bion­do, da pro­ta­go­ni­sti, in “Ri­nal­do in cam­po” nota com­me­dia mu­si­ca­le di Ga­ri­nei e Gio­van­ni­ni. Af­fet­to da gra­vi pro­ble­mi re­spi­ra­to­ri, Ingrassia muo­re il 28 aprile 2003 al Po­li­cli­ni­co Ge­mel­li di Roma e tu­mu­la­to al Ci­mi­te­ro del Ve­ra­no. Il murales che ritrae l’attore è stato eseguito dall’Associazione Culturale “CalaPanama”, sotto la direzione artistica di Totò Calò e si trova tra Via San Gregorio e Piazza San Vito.

Franco Verruso

Com. Stam./foto