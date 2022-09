In scena al Teatro Antico di Taormina “La suite dei templi”

Nuova produzione del Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera con la partecipazione straordinaria di Daria Biancardi – guest artist. Teatro Antico – 3 settembre ore 21.30 Taormina

La “Suite dei Templi” va in scena anche al Teatro Antico di Taormina il 3 settembre alle ore 21.30. La Suite dei Templi è una nuova Produzione del Conservatorio di Musica – Istituto Superiore di Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera (AG) realizzata nell’ambito del Progetto di Ricerca “Global Learning II” 2021 in collaborazione con ECUA – Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale con il patrocinio di MUR – Ministero Università e Ricerca, Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento e di cui è stata realizzata una incisione live in occasione della prime esecuzioni dell’Opera eseguite l’1 luglio e il 4 Luglio 2021 presso i Parchi archeologici di Selinunte e Valle dei Templi, a cui è dedicata, in occasione della Festa della Musica Europea 2021 con il patrocinio di Commissione Europea, MIC, AIPFM. L’Opera è stata altresì presentata alla BIT di Milano 2022 in rappresentanza del distretto turistico Valle dei Templi – Costa del Mito.

La nuova Opera Sinfonica e Jazz nasce da un’idea artistica elaborata e condivisa tra la Direzione e i docenti dell’I.S.S.M. Arturo Toscanini di Ribera che hanno fattivamente collaborato alla sua genesi e alla sua concreta realizzazione. Un’idea nata dal desiderio di trasporre in Musica il grande ed inestimabile patrimonio artistico-culturale dei parchi Archeologici Siciliani e la storia gloriosa dei miti che essi rappresentano.

A seguito delle numerose collaborazioni con diversi Parchi Archeologici dell’area occidentale della Sicilia, avviate negli anni dall’Istituto, l’occasione per realizzare questo ambizioso e originale progetto di didattica e di ricerca, ci è stata fornita, nel corso del 2021, con l’invito a partecipare al progetto “Global Learning II” promosso dall’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento (E.C.U.A.) e finanziato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione professionale. Il progetto ha felicemente coinvolto più di 60 studenti e docenti dell’Istituto e si è concretizzato, sotto la Direzione Artistica della Professoressa Mariangela Longo, la direzione d’orchestra del Maestro Alberto Maniaci e la direzione di produzione del Maestro Simone Piraino, in una doppia esecuzione che ha ricevuto lusinghieri elogi e apprezzamenti dal pubblico e dalle Autorità presenti; apprezzamenti che ci hanno indotto a realizzare una pubblicazione edita e relativa incisione audio-video.

Un’opera che, nel difficile post-lockdown, si è arricchita di un ulteriore ed importante significato nel segno della ripresa delle attività in presenza, dell’integrazione, della condivisione e della commistione di linguaggi, con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti attivi – classici, jazz e pop/rock – uniti dalla gioia di ritrovarsi finalmente insieme per realizzare un’opera interamente a firma “Toscanini”. Un’esperienza formativa importante, realizzata anche con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione Formazione Professionale, che grazie al connubio tra istituzioni AFAM e parchi archeologici costituisce una importante occasione sinergica per far conoscere l’ inestimabile patrimonio artistico- culturale e i giovani talenti della Sicilia.

DARIA BIANCARDI inizia a cantare giovanissima, quando entra a far parte del gruppo gospel Palermo Spiritual Ensemble, esibendosi insieme a grandi stelle del firmamento internazionale tra cui gli irlandesi Chieftains. È opening act degli Earth Wind and Fire, nella splendida cornice del teatro Greco di Taormina, e canta all’Apollo Theater, il leggendario tempio della black music di Harlem. Di rilievo nella sua formazione artistica la collaborazione con Joe Castellano e la Soul e Blues Band, in scena con musicisti del calibro di Mike Baker, Alec Milstain, Waldo Weathers.

Nel gennaio 2014 fa l’esperienza di The voice of Italy, che le dà l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo. Il maggio dell’anno seguente vede l’uscita del primo ep, Daria, contenente sei tracce scritte in inglese dalla stessa BIANCARDI. La svolta avviene nel 2019 con la partecipazione ad All together now, programma televisivo di Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax. DARIA arriva in finale e il successo della sua interpretazione di Gloria di Umberto Tozzi è straripante: applausi a scena aperta e milioni di visualizzazioni sul web. Il 13 ottobre dello stesso anno incanta l’America con una straordinaria performance di Come una danza: DARIA BIANCARDI vince il primo premio alla XII edizione di New York Canta. Il 14 luglio 2020 è la dominatrix assoluta della supersfida tra i migliori performer delle prime due edizioni di All together Now.

“Da un lato i Templi, simbolo della nostra storia gloriosa; dall’altro il nostro futuro, i giovani talenti, protagonisti assoluti di un progetto di didattica e ricerca così prestigioso e innovativo. Sono loro la nostra industria creativa su cui occorre investire per una vera ripresa, provvedendo non soltanto alla loro formazione ma anche all’inserimento nel mondo produttivo del lavoro e dello spettacolo. Arte, Cultura, Turismo, Patrimonio storico, architettonico e naturalistico, Istituzioni Universitarie e di Alta Formazione Artistico Musicale sono risorse di inestimabile valore che, insieme, possono contribuire a creare un importante sviluppo culturale, sociale ed economico nella nostra Terra. Sono queste le immagini della Sicilia che conta e che vale, che vogliamo esportare. Dedichiamo questa nuova Opera ai 30 anni di Storia dalla fondazione dell’ISSM A. Toscanini (1991) e alla sua meritata promozione a Conservatorio di Musica di Stato”.

Il Direttore dell’I.S.S.M. “Arturo Toscanini ” Prof Riccardo Ferrara

LA SUITE DEI TEMPLI

Prologo: Tempio di Hera – Salvatore Sciarratta

Hercules – Alberto Maniaci

Giunone – Simone Piraino

Vulcano – Giacomo Tantillo

Castor Kai Pollux – Rita Ninfa Collura

Zeu! Zeu! – Sergio Calì

Concordia – Ernesto Marciante

Solisti

Ernesto Marciante, Maria Concetta Maggio, Valeria Milazzo – Voci

Giacomo Tantillo – Tromba

Sergio Calì – Percussioni

Guest Artist– Daria Biancardi in “THE QUEENS OF SOUL” ( seconda parte)

Osvaldo Lo Iacono– chitarra

Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera

Alberto Maniaci – Direttore

Valeria Milazzo – Presentatrice

Mariangela Longo – Direttore Artistico

Simone Piraino – Direttore di Produzione

Riccardo Ferrara- Direttore Conservatorio A. Toscanini di Ribera

