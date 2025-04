In Sicilia al via “Rete”, il progetto per i giovani che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro

Dopo Nuoro, Verona, Salerno, Novara e Brindisi, il Ministro Andrea Abodi ha inaugurato l’Hub territoriale di Palermo, rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni e alle startup, in particolare quelle innovative. Invitalia è il soggetto attuatore del Progetto

Palermo, 28 aprile 2025 – Con l’inaugurazione dell’hub di Palermo, giunge anche in Sicilia il Progetto “Rete”, dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni che vogliono migliorare le loro competenze per entrare nel mondo del lavoro.

Promossodal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Progetto Rete ha l’obiettivo di costruire un ponte tra i giovani e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di autoimpiego, riducendo il mismatch fra scuola, università e sistema produttivo.

Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, è il soggetto attuatore del Progetto.

Rete si rivolge ai giovani che:

frequentano la scuola secondaria di secondo grado o sono diplomati

frequentano o hanno conseguito una qualifica ITS

frequentano l’università o sono laureati

sono disoccupati o in cerca di occupazione

sono aspiranti imprenditori.

Dopo Nuoro, Verona, Salerno, Novara e Brindisi, il Ministro Abodi, in collaborazione con Invitalia e il Comune di Palermo come ente capofila, ha inaugurato l’Hub presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, il sesto dei 12spazi previsti sul territorio nazionale di orientamento e formazione, che costituiscono il cuore del Progetto RETE.

Alla presentazione del Progetto sono intervenuti: Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, Roberto Lagalla, Sindaco del Comune di Palermo e Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia.

Sono seguiti oi gli interventi di giovani imprenditori del territorio. Ha portato la sua testimonianza Antonio Perdichizzi, Fondatore e presidente di Isola Catania Impresa Sociale, un hub che promuove e supporta la nascita e la crescita di progetti d’impresa, startup e PMI innovative. Isola, nata grazie ai finanziamenti dell’incentivo Italia Economia Sociale, gestito da Invitalia, è anche un laboratorio di sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo e la casa dei southworker che vogliono creare lavoro al sud.

È stata poi la volta della storia di successo di Federico Lima e Laura Mineo, rispettivamente CEO e Design Manager di Travelino by Threebot. Travelino è un assistente virtuale basato sull’Intelligenza Artificiale che interagisce con gli utenti tramite chat testuali e vocali. È in grado di comprendere le esigenze dei turisti e suggerire soluzioni personalizzate per l’organizzazione del viaggio. Anche la startup palermitana Threebot, dopo aver partecipato al programma di accelerazione di Invitalia, Bravo Innovation Hub, ha ricevuto i finanziamenti dell’incentivo Resto al Sud, gestito da Invitalia.

L’hub di Palermo ha come vocazione territoriale le startup innovative. È un luogo pensato per accogliere i giovani di tutta la regione, in cui è possibile fare un bilancio delle competenze e definire un proprio percorso di sviluppo professionale, ma anche acquisire o migliorare le competenze occupazionali, seguire percorsi formativi e specificiper diventare imprenditore, sviluppare un’idea d’impresa e approfondire la conoscenza degli incentivi per la creazione e lo sviluppo di attività produttive. Le attività proposte prevedono l’utilizzo di metodologie innovative e altamente esperienziali in modo da coinvolgere i giovani in modo attivo. Le attività sono condotte in collaborazione con altri enti del territorio, come le scuole, gli istituti di formazione, l’Università, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, le imprese innovative del territorio e gli incubatori universitari.

Da novembre 2023, i primi 5 hub del Progetto Rete (Nuoro, Verona, Salerno, Novara e Brindisi) hanno realizzato 3.355 iniziative (1.933 di orientamento all’imprenditorialità e al lavoro, 1.070 di formazione e 352 iniziative di animazione) che hanno coinvolto complessivamente 35.909 giovani.

