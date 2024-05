In Sicilia il convegno dell’UGL: “Ponte sullo Stretto di Messina. Una storica svolta”

Si è svolto a Messina, presso il Royal Palace Hotel, il convegno “Ponte sullo Stretto di Messina. Una storica svolta”, promosso dal Sindacato UGL. Al centro dell’evento, l’analisi e l’impatto di un’opera che ha assunto un’importanza sempre più significativa nel dibattito sulle politiche infrastrutturali del nostro Paese.

Per Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “L’UGL sindacato attento e preciso, quando si tratta di opere pubbliche, è protagonista in convegni, studi e approfondimenti che promuovono e realizzano la modernizzazione del Paese, come questo di oggi su un tema così importante: Il Ponte sullo Stretto, che è un diritto per milioni di italiani e che darà molti posti di lavoro a due terre, come Sicilia e Calabria, affamate di lavoro”.



Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia ha osservato che: “Il convegno UGL, come ogni attività di studio e di approfondimento, risulta essere di grande stimolo e ausilio, con il fine di poterne apprezzare anche ogni aspetto di refluenza che la realizzazione dell’importante opera assumerebbe in diversi ambiti di sviluppo, sia economici che sociali della nostra Isola”.



Secondo Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL: “Per rilanciare lo sviluppo economico e la modernizzazione del Mezzogiorno è fondamentale puntare sugli investimenti infrastrutturali diretti a realizzare piccole, medie e grandi opere pubbliche. In tal senso riteniamo che la costruzione del Ponte sullo Stretto, unitamente alle iniziative ad esso collegate, potrà rappresentare un volano per la crescita economica e occupazionale della Regione. Si tratta di un’opera strategica per l’intero Paese che consentirà di velocizzare il trasporto dei prodotti e delle persone da e verso la Sicilia, valorizzando le eccellenze del territorio e i flussi turistici con importanti ricadute in termini di nuovi posti di lavoro. Occorre, al contempo, procedere con una riforma complessiva della pubblica amministrazione per ridurre la burocrazia e velocizzare lo sblocco dei cantieri“.



Secondo Enzo Siviero, Rettore Università eCampus Novedrate-Como e Direttore della rivista Galileo: “Il ponte, che definisco Ponte del Mediterraneo, è innanzitutto una metafora. È una metafora perché connette le persone, i cuori, rappresenta la pace, rappresenta l’amore. È un punto molto importante. In quanto “uomo dei ponti”, come mi chiamano alcuni, mi sento di essere un ponte tra gli ingegneri e architetti, tra uomini di diverse culture”.

Com. Stam. + foto