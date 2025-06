In Sicilia la Conferenza Internazionale sulla Catalisi Ambientale

Dopo tre decenni, in un momento di profonda transizione verso una nuova economia a basse emissioni di carbonio, ICEC torna in Italia per discutere il futuro della catalisi ambientale

La 13ª Conferenza Internazionale sulla Catalisi Ambientale ICEC2025 si terrà dal 2 al 5 giugno 2025 (da lunedì a giovedì) presso il “SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE” all’Isola delle Femmine (Palermo, Sicilia – Italia).

Il tema della conferenza sarà, “Affrontare le nuove sfide” con l’obiettivo di ridefinire la ricerca fondamentale e applicata sulla catalisi ambientale per affrontare le sfide previste entro il 2050.



Il congresso è organizzato da ERIC aisbl (European Research Institute of Catalysis) in collaborazione con il Gruppo Italiano di Catalisi (GIC) e la Divisione di Chimica Industriale della Società Chimica Italiana (SCI).

Inoltre, l’evento vede il contributo dell’Università di Messina, del Politecnico di Milano e del Forschungszentrum Jülich GmbH (Germania).



La conferenza affronterà ricerche fondamentali e applicate sulla catalisi ambientale per costruire una società resiliente e a emissioni zero



Durante la conferenza sono previste lezioni plenarie e keynote per evidenziare nuovi trend e opportunità nel campo della catalisi ambientale, presentazioni orali, brevi e poster organizzate in mini-simposi n collaborazione con importanti aziende del settore (sessioni industriali).

Saranno premiati i migliori poster e le iniziative volte a valorizzare i contributi scientifici. Prevista anche un’area espositiva e la possibilità di pubblicare edizioni tematiche dedicate alla conferenza su riviste specializzate (come AppCat B, J Energy Chem., ecc.).

