In Slovacchia i Pata Talenti Azzurri FMI sempre più protagonisti del Mondiale Enduro 2024

Giunti al terz’ultimo appuntamento previsto dal calendario iridato, i giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI si confermano sempre più nell’élite del Mondiale Enduro 2024.

L’insidiosa e probante trasferta in Slovacchia a Gelnica, teatro di un intenso weekend di gara con molteplici difficoltà presentate dalle due giornate di gara, ha proiettato nuovamente i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack ai vertici delle classi Youth e Junior.

Partendo dal Mondiale Enduro Youth, con una superlativa doppietta Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport) ha consolidato la propria leadership in campionato. Con un bottino di 5 vittorie nelle 10 giornate di gara finora disputate, il giovane Pata Talento Azzurro FMI conduce nella generale con 42 punti di vantaggio sul suo più diretto inseguitore Romain Dagna, riaffermando con pieno merito e titolo anche in Slovacchia il suo valore.

A questa trasferta hanno conquistato un piazzamento sul podio a testa altri due piloti coinvolti nel progetto. Sabato ha concluso terzo Luca Colorio (JET Husqvarna Zanardo) classificandosi quinto l’indomani, medesimi risultati conseguiti nei due giorni da Pietro Scardina (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia), salito al terzo posto in campionato ad ex-aequo con Alberto Elgari. Quarto nella prima giornata, l’indomani il portacolori TM Boano Junior Team si è visto costretto alla resa a seguito di una rovinosa caduta nel corso della seconda prova speciale. Attuale capo-classifica dell’Europeo Enduro Youth Under 21, a questo appuntamento era presente anche Riccardo Pasquato (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia), resosi protagonista di un buon weekend con un ottavo ed un sesto posto all’attivo.

Passando al Mondiale Enduro Junior, Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team) con un sesto ed un terzo posto si è confermato terzo in campionato e primatista della Coppa del Mondo Enduro Junior 1, classificandosi quarto e secondo nei due giorni di attività. Ottavo e nono altresì Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto Enduro Team) con due quinti posti che lo proiettano in seconda posizione della generale nella EJ1, mentre Enrico Rinaldi (Satellite-Factory GASGAS-GTG Motogamma Contec S.p.A.-Lunigiana Team) si è classificato decimo ed undicesimo, due volte sesto per quanto concerne la EJ1. Presente in Slovacchia anche Davide Mei (Entrophy Beta Junior Team), quattordicesimo sabato e settimo della Junior-1, mentre nella seconda giornata è stato costretto al ritiro per un inconveniente.

Giuseppe Canova, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Enduro: “La trasferta in Slovacchia del Mondiale Enduro ha offerto la gara più difficile dell’anno, con delle speciali di vero Enduro dove si alternavano dei tratti di prato e nel sottobosco, molto impegnativi e, come si suol dire, “bucati”. Fortunatamente non ha piovuto, ma tutti i piloti al via hanno dovuto fare i conti con un caldo torrido ed un elevato tasso di umidità che hanno messo a dura prova le loro forze. Per quanto concerne i Talenti Azzurri, nella Youth ha brillato Manuel Verzeroli con due ottime vittorie, restando di fatto sempre davanti. Si è messo in mostra tenendo alto il livello di concentrazione e commettendo ben poche sbavature nei due giorni. Luca Colorio e Pietro Scardina hanno vissuto una giornata positiva a testa, alternandosi sul terzo gradino del podio per quello che ha rappresentato per loro un buon weekend. Alberto Elgari sabato ha disputato una buona prima giornata con un piazzamento a podio sfumato soltanto a causa di un paio di errori nell’Enduro Test. Sfortunatamente l’indomani è incappato in una caduta nella seconda speciale dove gli si è girato il ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave, pertanto attendiamo con trepidazione l’esito degli accertamenti medici di questi giorni. Passando alla Junior, il migliore dei Talenti Azzurri è stato Kevin Cristino, per quanto non fosse al 100 % a causa di una botta al piede rimediata in allenamento. In ogni caso ha disputato una buona gara, riscattandosi domenica dopo un sabato problematico. Manolo Morettini non ha vissuto certamente uno dei suoi migliori weekend a causa di qualche difficoltà e caduta di troppo, un po’ come Enrico Rinaldi. A loro si sono aggiunti in questa trasferta anche Davide Mei e Riccardo Pasquato del gruppo dei Talenti Azzurri dell’Europeo Enduro. Il primo, pur sempre un debuttante nella Junior, ha disputato sabato una gara discreta, mentre nella seconda giornata si è visto costretto al ritiro per un inconveniente tecnico. Pasquato, alla seconda presenza quest’anno nel Mondiale, ha fatto il suo mettendo in mostra buone cose nelle speciali, con due piazzamenti che sincerano come abbia disputato nel complesso una buona gara“.

Kevin Cristino comanda la graduatoria di Coppa del Mondo Enduro Junior 1 (Ph. Dario Agrati)

Il Mondiale Enduro si trasferirà a Rhayader per il Gran Premio del Galles, teatro del penultimo appuntamento stagionale nel fine settimana del 2-4 agosto prossimi.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

