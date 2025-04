In Spagna il 30° Europeo di Compak Sporting Gli azzurri del CT Spada in gara da giovedì 17 a domenica 20 aprile

Roma – La Squadra Azzura di Compak Sporting del Commissario Tecnico Veniero Spada è in viaggio in questi minuti per raggiungere Siviglia (ESP) dove gareggerà per i Titoli Continentali in palio nel 30° Campionato Europeo della specialità amatoriale.

Due giorni di allenamenti liberi precederanno la gara, in programma da giovedì 17 a domenica 20 aprile con 50 piattelli al giorno. I Titoli verranno assegnati sulla distanza di 200 piattelli, più eventuali spareggi per l’assegnazione dei primi tre posti di ogni qualifica.

Il primo appuntamento ufficiale sarà la Cerimonia di Apertura, in programma alle 17.00 di mercoledì 16 aprile nelle strutture dell’impianto Finca Valquemado, in località La Alcornocosa di Siviglia.

A disposizione del Tecnico umbro ci saranno Marco Battisti di Pesaro, Michael Spada di Fabro (TR) e Cristian Camporese di Padova per la Squadra Maschile, Veronica Bertoli di Gavardo (BS), Alessia Panizza di Lierna (LC) e Katiuscia Spada di Fabro (TR) per quella femminile, Jacopo Adamati di Rovato (BS), Filippo Ceccarelli di Perugia, Mattia Degli Antoni di Passirano (BS) e Samuel Ligi di Fermignano (PU) per quella degli Junior, Mauro Bosi di Forlì, Alessandro Gaetani di San Miniato (PI) e Bruno Roccasecca di Sezze (LT) per la Squadra Senior, Pier Giovanni Nesti di Pistoia, Giovanni Provenzale di Rimini e Carlo Sestini di Empoli (FI) per quella dei Veterani. In gara anche il Master Alvaro Leardini di Morciano di Romagna (RN).

LA SQUADRA AZZURRA DI COMPAK SPORTING

Men: Marco Battisti di Pesaro; Michael Spada di Fabro (TR); Cristian Camporese di Padova.

Ladies: Veronica Bertoli di Gavardo (BS); Alessia Panizza di Lierna (LC); Katiuscia Spada di Fabro (TR).

Junior: Jacopo Adamati di Rovato (BS); Filippo Ceccarelli di Perugia; Mattia Degli Antoni di Passirano (BS); Samuel Ligi di Fermignano (PU).

Senior: Mauro Bosi di Forlì; Alessandro Gaetani di San Miniato (PI); Bruno Roccasecca di Sezze (LT).

Veterani: Pier Giovanni Nesti di Pistoia; Giovanni Provenzale di Rimini; Carlo Sestini di Empoli (FI).

Master: Alvaro Leardini di Morciano di Romagna (RN).

Commissario Tecnico: Veniero Spada.

Com. Stam. + foto FITAV