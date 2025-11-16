In viale del Fante finisce 3-1 per le siciliane che intravedono così la terza finale consecutiva

Sabato 22 novembre, il ritorno che assegnerà il pass per l’ultimo atto del 6 dicembre alla Stampa Sporting Torino. Nell’altra semifinale, AT Verona espugna il campo del Tc Rungg Bolzano La formazione maschile tornerà in campo il 23 e 30 novembre per il playout contro lo Junior Tennis Perugia

Un piccolo ma importantissimo mattoncino messo quest’oggi dalle ragazze del Ct Palermo che sconfiggono in casa per 3-1 il Tc Cagliari nel primo atto della semifinale playoff che assegna il pass per la finale scudetto prevista il prossimo 6 dicembre sul veloce indoor di Torino. Ma c’è ancora un ritorno da disputare sabato 22 novembre in Sardegna dove tra le padrone di casa ci potrebbero essere la forte 17enne Tyra Grant e Alessandra Mazzola, assenti oggi.

In apertura di programma è arrivata finalmente la prima vittoria in singolare in questo campionato per la 21enne Giorgia Pedone davvero brava a superare in tre set la campana 25enne Nuria Brancaccio, numero 152 al mondo. Pedone avanti 5-2 nel terzo set stava rischiando di rimettere in carreggiata Brancaccio dato che sul 5-4 e servizio, la tennista del vivaio del Ct Palermo era sotto 15-40.

Un punto che potrebbe rivelarsi decisivo nell’ottica del doppio confronto. Queste le sue parole nel post match.

“Molto contenta di aver dato un punto importante al mio Circolo e per aver finalmente portato a casa un successo nel singolare in questo per me sofferto campionato. Sapevo che oggi sarebbe stata dura perché affrontavo un’avversaria di valore e credo che si sia visto specialmente nel 3° set molto bello e avvincente. Adesso giocherò gli ultimi tornei internazionali prima di fermarmi per la preparazione invernale ma con la voglia matta di chiudere la stagione a Torino il 6 dicembre. Sarebbe un bellissimo traguardo andare lì per il 3° anno di fila”

Nessun problema, come da pronostico, per Anastasia Abbagnato, 22 anni mercoledì prossimo, che ha prevalso sulla 24enne Barbara Dessolis, atleta del vivaio del Tc Cagliari.

Abbagnato si è così espressa a fine partita. “E’ sempre bello giocare e vincere dei match al Circolo dove sono nata e cresciuta e dove tantissimi soci ci supportano. Scendere in campo alle 9 del mattino è atipico e non è semplicissimo adattarsi immediatamente. Andare a Cagliari con la testa avanti era il nostro obiettivo. Proveremo a centrare ancora una volta la finale, ci teniamo tantissimo”.

Sconfitta a sorpresa per la 35enne rumena best ranking Wta 59, Alexandra Cadantu superata in rimonta, dopo oltre tre ore, ad opera dalla più piccola delle sorelle Dessolis ovvero Marcella.

Nell’importantissimo doppio, terzo punto per il team dei capitani Chimirri e Freni grazie alla super collaudata coppia Pedone – Abbagnato che hanno battuto agevolmente Brancaccio e M. Dessolis.

Nell’altra semifinale, successo esterno in quel di Bolzano per AT Verona che vince 3-1 sul Tc Rungg.

Tutto lascia presagire a un remake della finale del 2024, ma bisogna ancora attendere il prossimo fine settimana.

Prossimo fine settimana che vedrà all’opera il Ct Palermo al maschile impegnato a Perugia nell’andata dei playout per mantenere la categoria. Ritorno a Palermo il 30 novembre.

Andata semifinale play off serie A1 femminile

Ct Palermo – Tc Cagliari 3-1

Giorgia Pedone b. Nuria Brancaccio 6-4 1-6 6-4

Anastasia Abbagnato b. Barbara Dessolis 6-4 6-1

Marcella Dessolis b. Alexandra Cadantu 6-7 7-5 6-1

Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone b. Nuria Brancaccio – Marcella Dessolis 6-1 6-3

foto 1 Giorgia Pedone 2 La squadra del Ct Palermo 3 Anastasia Abbagnato 4 Alexandra Cadantu foto di Massimo Ragusa

Com. Stam. + foto

Giorgia Pedone

Alexandra Cadantu

Anastasia Abbagnato