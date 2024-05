Inaugurata a Catania la “Lavanderia di Papa Francesco” grazie a P&G, Comunità di Sant’Egidio, Elemosineria Apostolica e Haier Europe

Procter & Gamble e Haier Europe con l’elemosineria apostolica e la comunità di Sant’Egidio donano ai poveri di Catania la “Lavanderia di Papa Francesco”

Dopo Roma, Genova, Torino e Napoli, apre a Catania la “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce” per le persone più povere e senza fissa dimora, che sarà gestita dalla Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa è ideata e promossa da Procter & Gamble, sostenuta dalla Elemosineria Apostolica e realizzata con la collaborazione di Haier Europe.

Catania – Entra in funzione da oggi, venerdì 17 maggio, a Catania, la “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce”, un luogo e un servizio per dare forma concreta alla carità e al tempo stesso intelligenza alle opere di misericordia per restituire dignità a tante persone, a partire da quelle più povere. L’iniziativa è ideata e proposta da Procter & Gamble, realizzata grazie al coinvolgimento della Comunità di Sant’Egidio e la collaborazione di Haier Europe, esostenuta dalla Elemosineria Apostolica, e risponde in modo concreto e tangibile all’invito del Santo Padre che, nella Lettera apostolica “Misericordia et misera”, scrive: «Voler essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, perché niente è più gradito al Padre se non un segno concreto di misericordia. Per sua stessa natura, la misericordia si rende visibile e tangibile in un’azione concreta e dinamica» quindi «è il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia per dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia».

Gestita dalla Comunità di Sant’Egidio Sicilia, la “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce” di Catania si trova presso la Casa dell’Amicizia nell’ex Convento Sant’Agostino al civico 318 di via Vittorio Emanuele: è dotata di lavatrici e asciugatrici donate da Haier Europe e sarà costantemente rifornita di detergenti per il bucato come Dash e Lenor offerti da P&G, oltre a prodotti per la pulizia dei locali o per l’igiene personale come gli shampoo Head&Shoulders e Pantene e rasoi e schiume da barba Gillette destinati ai locali docce. Sarà un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora, che in questi locali potranno lavare e asciugare i propri indumenti, vestiti e coperte e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale.

La “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce” di Catania si aggiunge così a quelle aperte a Roma nel 2017, a Genova nel 2019, a Torino nel 2023 e a Napoli lo scorso gennaio, rafforzando la collaborazione di Procter & Gamble e dell’Elemosineria Apostolica avviata nel 2015 in occasione dell’apertura della barberia per i poveri del Colonnato di San Pietro voluta dal Santo Padre.

«Quando aiutiamo i più poveri e vulnerabili, siamo veramente cristiani, perché siamo in mezzo al Vangelo – dichiara ilCardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico. Questa iniziativa che si ripete nel tempo è motivo di gioia per me perché questa è una ulteriore possibilità di farsi prossimi all’umanità ferita, un modo per manifestare la presenza e la vicinanza di Dio agli ultimi».

«Siamo davvero felici di portare anche a Catania la “Lavanderia di Papa Francesco e servizio docce”, progetto che abbiamo ideato e, con il supporto dell’Elemosineria Apostolica, avviato nel 2017 e che da allora ci dà l’opportunità di aiutare in modo concreto centinaia di persone in difficoltà, contribuendo a migliorare le loro condizioni di vita a partire da un gesto semplice ma, purtroppo, tutt’altro che scontato, come quello di prendersi cura della propria igiene personale e dei propri indumenti in un luogo accogliente. Teniamo molto a questo progetto, che abbiamo voluto includere nel nostro programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” e che puntiamo ad espandere ulteriormente nei prossimi mesi affinché nessuno resti indietro – dichiara Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di Procter & Gamble Italia. Ringraziamo di cuore l’Elemosineria Apostolica per il continuo supporto a questa iniziativa, la Comunità di Sant’Egidio per l’incessante, quotidiano e meraviglioso lavoro al fianco delle persone più bisognose, e Haier Europe, con cui condividiamo importanti valori di responsabilità sociale, per la disponibilità e l’entusiasmo che sempre conferma a questo progetto».

«Mettere al centro i poveri e costruire intorno ad essi reti ovvero amicizie è la ricetta per costruire città più belle e società più umane. La Lavanderia di Papa Francesco è uno spazio che riflette tutto ciò per meglio servire i poveri, è un regalo per tutta Catania» dichiara Emiliano Abramo, Portavoce della Comunità di Sant’Egidio Sicilia.

«È un onore per Haier Europe poter contribuire a un’iniziativa così significativa e che desidera restituire a tante persone la dignità con piccoli gesti. Ringraziamo la Comunità di Sant’Egidio, Procter & Gamble e l’Elemosineria Apostolica per continuare a coinvolgerci in questo percorso che ha già toccato tante città italiane, e speriamo che la Lavanderia di Papa Francesco possa diventare un punto di riferimento per la comunità catanese» dichiara Karim Bruneo, Direttore Comunicazione di Haier Europe.

